Poznati na ljetovanju: Svi su ove godine ostali u Hrvatskoj, a znamo i što rade

Toplo sunce, osvježavajuće more, šareni madraci na napuhavanje i dizajnerski kupaći kostimi sinonimi su za bezbrižan godišnji odmor domaćih zvijezda, koje to uredno bilježe i dijele na društvenim mrežama.



Iako se početkom ove godine činilo da nitko neće na zasluženi odmor zbog situacije s koronavirusom, mnoge su se naše zvijezde ipak zaputile na Jadran kako bi pobjegle od vrućine.

Kako ove godine neće imati problem s gužvama na plažama, većina poznatih koji inače ne provode ljeto u Hrvatskoj usidrili su se baš na našoj obali. Plave krovove Santorinija i šarene kućice Rio de Janeira u pozadini fotografija zamijenili su našim prekrasnim pješčanim plažama i bistrim morem.

Jedna od njih je i pjevačica Maja Šuput, koja svake godine nakon radnog ljeta otputuje na neko egzotično mjesto.



No nakon što su joj nove preporuke Civilnog stožera o većim okupljanjima pomrsile planove, Maja je odlučila sa suprugom Nenadom Tatarinovom otići na more, točnije u Šibenik. Kupala se, sunčala i jela mediteranske delicije, a nije zaboravila ni fotografirati modne kombinacije koje je birala za izlaske u restorane. Tamo je i glumica Bojana Gregorić Vejzović, koja se u Zagrebu ponajviše bavila obnovom kuće koju je jako pogodio potres. Iako je suprug Enes ostao u glavnom gradu, čini se da zabave ne nedostaje pa na društvenim mrežama često objavljuje slike s plaže na kojoj se zabavlja s djecom i psom, kujicom Axom koju smatra članom obitelji.

Influencerica Sonja Kovač najviše voli putovati po svijetu i dokumentirati svoj boravak u dalekim i zanimljivim kutovima planeta. No ove je godine svoje pratitelje odlučila upoznati s ljepotama hrvatske obale. Kako ne voli predugo ostati na jednom mjestu, obožavateljima se javljala iz Splita, Trogira, ali i Opatije. Pokazala je plaže, ali i hotele te je puno vremena provela na ležaljkama uz bazene – s prijateljicama i dečkom.



U rodnom Splitu opušta se i Severina. Nakon što se pomirila s dugogodišnjim suradnikom i menadžerom Tomicom Petrovićem, otišla je napuniti baterije i družiti se s prijateljicama, ali i majkom Anom. Fotografijama koje objavljuje dokazuje da se ni na godišnjem nije opustila i prepustila potpunom hedonizmu, zbog čega njezina figura svake godine izgleda sve bolje. Baterije je u Splitu punila i naša bivša manekenka Viktorija Rađa, koja nakon preseljenja u Zagreb svake godine jedva dočeka istraživati nove skrivene uvale i plaže sa suprugom Dinom i njihovim sinovima. S godišnjeg odmora javio se i glumac Slavko Sobin. Nakon što je snimio scene za seriju “Crno-bijeli svijet”, uživao je na otoku Visu, koji je ove godine postao pravo “it” turističko mjesto. Tamo puno čita, ide u duge šetnje sa psima, a bavi se i vrtlarenjem. Na Visu je već neko vrijeme i glumica Ana Maras Harmander. Tamo provodi vrijeme s obitelji, a družila se i glumcem Draženom Čučekom. Bivša TV voditeljica Antonija Stupar Jurkin na moru je proslavila veliki uspjeh. Naime, diplomirala je u lipnju i time ispunila svoj dugogodišnji san. Zgodna voditeljica Jelena Lešić obožava more, a Lošinj posjećuje gotovo svaki vikend kako bi bila sa suprugom Krešimirom. Vježba, sunča se, pliva, no ponajviše puni baterije za nove obveze i snimanja na HRT-u.