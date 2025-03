Princ Harry u središtu novog skandala! Uslijed teških optužbi napušta organizaciju koju je osnovao

Princ Harry, vojvoda od Sussexa, najavio je povlačenje iz dobrotvorne organizacije Sentebale, koju je osnovao prije gotovo dva desetljeća, nakon "nezamislivog" skandala i teških optužbi koje su izbile unutar same organizacije. Odluku je donio u znak solidarnosti sa suosnivačem, princem Seeisom od Lesota, i cjelokupnim upravnim odborom koji je također podnio ostavku. Sentebale, što na jeziku Sesotho znači "ne zaboravi me", osnovan je 2006. godine u spomen na majke dvojice prinčeva, princezu Dianu i kraljicu Mamohato. Organizacija je posvećena borbi protiv siromaštva i AIDS-a među djecom i mladima u Lesotu i Bocvani. Međutim, idila je narušena imenovanjem odvjetnice rođene u Zimbabveu, dr. Sophie Chandauka, za predsjednicu upravnog odbora prošle godine.

Prema izvješćima, povjerenici su izrazili duboko nezadovoljstvo njezinim vodstvom i zatražili njezinu ostavku. Dr. Chandauka je odbila odstupiti te je tužila dobrotvornu organizaciju kako bi zadržala svoju poziciju, tvrdeći da je spriječena u namjeri da je smijene. Ovaj sukob eskalirao je do točke u kojoj je odnos između povjerenika i predsjednice postao "nepopravljivo narušen", stvarajući "neodrživu situaciju". U zajedničkoj izjavi, koju je The Times vidio, ali koja nije službeno objavljena, princ Harry i princ Seeiso izrazili su šok i tugu: "Ono što se dogodilo je nezamislivo. U šoku smo što ovo moramo učiniti... Teška srca odstupili smo s naših uloga pokrovitelja organizacije do daljnjega, u znak podrške i solidarnosti s upravnim odborom koji je morao učiniti isto."

Dr. Chandauka nije ostala dužna. U oštroj izjavi za Daily Mail, optužila je svoje kolege za pokušaj "zataškavanja", navodeći "slabo izvršno upravljanje, zlouporabu moći, maltretiranje, uznemiravanje, mizoginiju i mizoginoar (diskriminaciju usmjerenu specifično protiv crnih žena)". Ustvrdila je da djeluje kao zviždačica i da su njezine akcije vođene principima pravednosti. "Postoje ljudi na ovom svijetu koji se ponašaju kao da su iznad zakona i maltretiraju ljude, a zatim igraju kartu žrtve i koriste upravo tisak koji preziru kako bi naštetili ljudima koji imaju hrabrosti osporiti njihovo ponašanje", izjavila je, aludirajući vjerojatno na vojvodu i povjerenike. "Čitatelji će se zapitati: zašto bi predsjednica odbora prijavila vlastite povjerenike Komisiji za dobrotvorne organizacije? Zašto bi Visoki sud Engleske i Walesa prihvatio njezin zahtjev... ako slučaj nema osnova? Pa, zato što ispod sve te priče o žrtvi i fikcije... stoji priča o ženi koja se usudila upozoriti na probleme." Dodala je: "Za mene ovo nije projekt taštine iz kojeg mogu odstupiti kada me se pozove na odgovornost... Ja sam Afrikanka... Neću biti zastrašena." Naglasila je da će ostati na poziciji predsjednice i usredotočiti se na prikupljanje sredstava.

Princ Harry i princ Seeiso stali su na stranu povjerenika, navodeći da su djelovali "u najboljem interesu" tražeći ostavku dr. Chandauke, imajući na umu dobrobit osoblja. Njihova ostavka uslijedila je nakon što je pet povjerenika – Timothy Boucher, Mark Dyer (dugogodišnji prijatelj i mentor princa Harryja), Audrey Kgosidintsi, Kelello Lerotholi i Damian West – podnijelo ostavke. U svojoj izjavi, bivši povjerenici naveli su da je odluka bila "ništa manje nego poražavajuća", ali da ne vide drugi put naprijed zbog "gubitka povjerenja" u predsjednicu. Istaknuli su da nisu mogli "mirne savjesti dopustiti da Sentebale preuzme taj pravni i financijski teret" tužbe koju je pokrenula dr. Chandauka kako bi spriječila glasovanje o njezinoj smjeni.

