Splitski pjevač izdao je novu pjesmu: 'Živjeti za glazbu i od glazbe danas je rock'n'roll'

Splitski pjevač Marino Jakobić objavio je i četvrtu samostalnu pjesmu pod nazivom ''Žena iz sjene“, koju, kao i sve prethodne, potpisuje Ivan Huljić. "Nakon tri balade, red je došao na jednu bržu pjesmu sa elementima rocka. Ipak sam se ja zaljubljivao u glazbu zbog svojih idola iz djetinjstva, Bryan Adamsa i Bon Jovija. Ne mogu reći da sam roker po glasu, ali u 2025. godini pjevati autorsku glazbu, živjeti glazbu, te živjeti od glazbe je za mene rock'n'roll.“ priča Marino.

Spot za pjesmu potpisuje Ivan Trpimir Lozić, također glazbenik, s kojim je Marino surađivao i na svim spotovima do sada. "I muškarci ostaju slomljena srca, iako se, blago rečeno, pravimo cool. Sigurno vas zanima i reći ću odmah, DA, doživio sam to više puta i ne sramim se. Ali, za razliku od priče „Žene iz sjene“, nikada nisam ostao sanjar bez sna.“ Marino i dalje slijedi svoje snove. Ima spremna još dva singla do kraja godine, završava album i, što ga najviše veseli, nastupa, susreće se sa svojom publikom i izvodit će svoje pjesme diljem obale ovoga ljeta.