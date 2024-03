Princ Harry osramotio Meghan! Još jednom pokazao da je sebi najvažniji

Do prije nekoliko dana princ Harry i Meghan Markle boravili su u Kanadi kako bi obilježili sto dana do novih Invictus Games, igara koje Harry organizira s vojnicima i ratnim invalidima. Princa sa suprugom su svi sudionici dočekali srdačno, no ipak su pronašli neke zamjerke u njegovom ponašanju. Iako su Sussexi na druženje u Kanadi stigli zajedno, prava i jedina zvijezda bio je princ Harry. - Harry možda tvrdi da su ovi dečki, tj. sportaši, zvijezde projekta, ali očito je da se radi o Harryjevoj 'misiji' i njegovim reakcijama i osjećajima - kazala je stručnjakinja za govor tijela Judi James.

Stručnjakinja je dodala to kako je Harry ignorirao Meghan dok je razgovarao sa sportašima te da se ona sama brinula o svom, ali i zajedničkom imidžu. - Kako bi zabavila sportaše, ona sjedi tik do njega i svojim ritualima govora tijela jasno daje do znanja da je ona važan dio njega u komunikaciji. Njezina je glava blizu njegove i njezine reakcije odražavaju njegove tijekom razgovora, pokazujući da ona dijeli razgovore sa svojim suprugom, a ne da vodi svoje - dodala je.

Prošle je godine u Düsseldorfu u sklopu Invictus igara proslavio i 39. rođendan te su mu suradnici i sportaši pripremili iznenađenje s rođendanskom tortom i pjesmom, a princ je uživao u gestama ljubavi, iako mu kraljevska obitelj nije čestitala rođendan na društvenim mrežama.

Podsjetimo, proteklih mjesec dana britansku kraljevsku obitelj trese prava drama zbog zdravstvenog stanja kralja Charlesa i princeze od Walesa Kate. Nakon nekoliko mjeseci na dužnosti, čini se kako se kraljica Camilla odlučila odmoriti i uzeti nekoliko dana pauze te to vrijeme provesti sa suprugom kraljem Charlesom. Prema pisanju Sunday Timesa, očistila je svoj raspored do proslave Dana Commonwealtha. Ona se održava 11. ožujka i jako je važan dan za kraljevsku kuću, a posebice u svjetlu činjenice da je sve više država koje razmišljaju o odlasku iz te organizacije i odbacivanju britanske kune. Camilla bi toga dana u Westminsterskoj opatiji trebala predstavljati krunu na susretu s predstavnicima 56 članica sa svih strana svijeta.

Njezine dužnosti preuzeti će princeza Anne i princ Edward, a sve zbog toga što je i princ William u posljednje vrijeme odsutan zbog niza obaveza, a vjerojatno kako bi bio uz svoju suprugu Kate i djecu. Sada su četiri člana kraljevske obitelji na bolovanju, princeza Kate oporavlja se od operacije u trbušnoj šupljini na kojoj je bila počekom veljače, a u javnosti se nije pojavila još od prošlog Božića. Prema informacijama iz Kensingtonske palače, princeza bi se svojim dužnostima trebala vratiti do Uskrsa.

