DAN ŽENA

Legendarna Sarah Brightman: Glas koji slavi žene

VL
Autor
Večernji.hr
02.03.2026.
u 14:36

Svjetskim uspjesima i utjecajnim djelovanjem, najprodavanija sopranistica svijeta svakodnevno nas podsjeća na snagu ženskog glasa i na odlučnost koja stoji iza svakog koraka na putu do zvijezda.

U tjednu priča o ženama koje svojim talentom i strašću mijenjaju svijet, Sarah Brightman zauzima posebno mjesto. Osim zvijezde s potpisom na Holivudskoj stazi slavnih, najprodavanija sopranistica svijeta nosi i titulu UNESCO-ve Umjetnice za mir. Brightman, koju mnogi pamte po legendarnoj ulozi Christine Daaé, protagonistice kultnog Webberovog mjuzikla Fantom u operi, za svoje se sjajne karijere istaknula i kao humanitarka s dobrotvornim ciljevima. 

UNESCO-vi Umjetnici za mir inače su međunarodno priznate osobe koje svoj status, utjecaj i karizmu usmjeravaju ka promicanju vrijednosti za koje se organizacija zalaže. Sopranistica se u tom pogledu istaknula promicanjem kulturnog dijaloga među različitim kulturama i inspiriranjem mladih da slijede svoje snove.

Vjerujem da umjetnost ima moć osnažiti žene i inspirirati ljude da slijede svoje snove, baš kao što je inspirirala i mene - ističe i sama Brightman. Njezina elegancija, strast i humanitarni angažman podsjećaju nas da svaki dan može biti prilika za ostvarenje snova i proslavu talenta koji se skriva iza visokih potpetica. Takav stav kojim se sopranistica svakodnevno vodi u svojoj 40 godina dugoj i uspješnoj karijeri, donio joj je više od 180 zlatnih i platinastih priznanja, preko 35 milijuna prodanih nosača zvuka i više od milijardu streamova diljem svijeta. 

Ne propustite priliku i 22. studenog 2026. zaronite u katarzično iskustvo pod visokim nebom Arene Zagreb, koju čeka večer ispunjena najljepšim melodijama u izvedbi Sarah Brightman koja u Hrvatsku stiže na krilima uspješne turneje A Winter Symphony.

Ulaznice potražite na stranici Eventim.

Dan žena sarah brightman

