Prikaz emocija koje proživljava dvoje ljudi čiji se odnos raspada

Tema braka, odnosno njegova raspada, vječna je inspiracija autorima televizijskih i filmskih djela. Ne može se zamisliti bolje okruženje za dramu od napete obiteljske atmosfere u kojoj se smjenjuju oprečne emocije kada polako počinje bivati jasno kako je odnos, bio on i višegodišnji, više nije održiv. Jedan od najvećih redatelja u povijesti Ingmar Bergman 1973. godine posvetio je problemu braka šestodijelnu televizijsku seriju “Prizori iz bračnog života”. Kao glavni glumci pojavljuju se Liv Ullman, s kojom je redatelj i sam bio u vezi, te Erland Josephson, odličan švedski karakterni glumac onog doba. Bergmanu je trebalo tri mjeseca da napiše cijelu tu dramu koja je zamišljena više kao kakav kazališni komad što se kasnije i potvrdilo jer je drama izvođena na daskama uglednih europskih kazališta. Veliki redatelj seriju je utemeljio na vlastitim iskustvima iz odnosa s Ullman te svom doživljaju razvoda roditelja čiji je brak povremeno bio i nasilan uz to što je, rekli bismo očekivano, tu bilo elemenata manipulacije i psihološke borbe. Treba reći kako je tada, početkom 70-ih, pitanje braka bilo jedno od spominjanijih u medijskom prostoru jer je na Zapadu znatno počeo rasti broj razvoda. Gotovo 30 godina kasnije pred nama su novi “Prizori iz bračnog života”, ovaj put u produkciji HBO-a.

Foto: HBO

U nas se serija počinje emitirati 13. rujna na platformama HBO GO i HBO. U pet nastavaka uprizoruje bračni krah Jonathana koji je profesor filozofije te Mire koja je ambiciozna direktorica u IT tvrtki. HBO je za te uloge angažirao dvoje doista sjajnih hollywoodskih glumaca koje ipak, unatoč nastupima i u visokotiražnim blockbusterima o superherojima, pamtimo ponajviše po karakternim ulogama. Jonathana tumači Oscar Isaac, a Miru Jessica Chastain. Hotimično ili ne, likovima koje tumači ovo dvoje glumaca kao da su suprotnosti definirane već fizionomijama, tamnoputi Isaac, gotovo stereotipnog profesorskog izgleda nasuprot crvenokose Chastain. Tu su i dva bitno različita svijeta u kojima oni rade, jedan tradicionalistički, univerzitetski, a drugi moderan i brz, tehnološki. Teško bi se našlo dvoje boljih glumaca za uprizorenje radnje koju velikom većinom nosi dijalog, vrlo zahtjevan i, logično, često vrlo težak. Iako se ne radi o nekom novom uočenom trendu kao što je to bilo u slučaju povećanja razvoda brakova s početka 70-ih, ta je tema i danas vrlo aktualna, i čini se da su i Chastain i Isaac imali to na umu. Uvjerljivi su, suživljeni sa svojim likovima i tematikom. Pri tome scenarij koji potpisuju Hagai Levi i Amy Herzog ne dopušta da se kakvim vanjskim utjecajem ili događajem korigiraju eventualni nedostaci u odnosu dvoje likova.

Foto: HBO

Suprotno, preljub, pitanja monogamije, vjere, intimnih odnosa tu su tek da posluže kao katalizator u dinamici raspada jednog odnosa koji obiluje ljubavi i mržnjom, a one se često smjenjuju u samo jednom dijalogu. Imovina, status, čak i dijete ne utječu na glavnu temu, a to je prikaz emocija kroz koje prolazi dvoje ljudi čiji se odnos urušava. I pri čemu nijedno od njih, a radnja se događa kroz nekoliko godina, nema snage konačno staviti točku na “i” i sve prekinuti. U scenariju je vješto postignuto da se gledatelja uvjeri kako će sve ipak završiti sretno, da bi već u sljedećem kadru sve ponovno bilo nepovratno bačeno u prašinu. U “Prizorima iz bračnog života” tek neznatno sudjeluju drugi likovi koje tumače također dobri glumci poput Coreyja Stolla, no glavninu su priče iznijeli Chastain i Isaac u gotovo neprekinutom dijalogu koji bi završavao klimaksom koji se u jednom trenutku pretvara i u strastveni seks. Scena u kojoj ljubav vodi dvoje ljudi čiji se odnos raspada strastvenija je od bilo čega sličnoga što smo godinama vidjeli te dolazi kao vrhunac priče u kojem je izazvan pravi kovitlac emocija praćen otrežnjenjem, shvaćanjem da je za održanje veze potrebno puno više od jedne takve iskre koja preraste u pravi plamen. Svakako bi bilo krajnje nepravedno napisati da je već ta scena dovoljna da se serija pogleda, “Prizore iz bračnog života” treba pogledati u cijelosti.

Foto: HBO

Serija je i dokaz koliko nedostaje ovako dubokih karakternih drama o odnosima, posebice na televiziji te kako se kvalitetnom glumačkom izvedbom može potisnuti činjenica da je riječ o remakeu i temi koje su se različiti umjetnici ne jednom doticali. Radnja se gotovo u cijelosti odvija u interijeru koji daje naslutiti tek da se radi o situiranom paru što im ostavlja prostora da se pozabave vlastitim odnosom i emocionalnim životom. Fotografijom je vješto podržana dinamika dijaloga, a ovdje doista imate dojam kao da ste se našli usred prisluškivanja, čak i voajerstva. Unatoč dojmu da je ipak riječ o klišeiziranoj temi o braku, modernizirani “Prizori iz bračnog života” i zahvaljujući tome donose nepredvidljivost i iznenađenje. Kada je točno kraj, je li doista kraj, je li on definitivan, može li ga uopće biti ako je odnos dovoljno dubok da prekid mora ostaviti trajne tragove? Na sva ta pitanja ova serija doista daje odgovore, često i na vrlo intrigantan način, što je smješta među najbolje ovogodišnje serije.