Priča o lijepoj lezbijki u borbi protiv zločina mogla bi postati pravi hit

Izgleda da nikada nije dosta Batmana, Spidermana, Kapetana Amerike pa se logično pojavila ideja da se i ljepšem spolu podare neke superjunakinje.

Najprije se u Marvelovu svemiru pojavila Kapetanica Marvel, pa smo u DC-u dočekali Wonder Woman, a sada je na male ekrane doletjela Batwoman koju možemo gledati na platformama HBO-a. Jasno, i Batwoman temeljena je na DC Comicsovu stripu u kojem se djevojka odjevena u kostim bori protiv zločina. Priča je smještena u nešto što se zove Arrowverse, višestruki svemir koji čine različite serije koje se vrte na kanalima CW, koji obuhvaća i televiziju i web. Priča se vrti oko Kate Kane koja se bori s vlastitim demonima prošlosti te postaje nova nada Gotham Cityja, odnosno Batwoman. Odmah ćemo istaknuti kako Kate Kane glumi Ruby Rose, zgodna zvijezda australskog showbiza koju će globalno gledateljstvo upamtiti i po Orange is the New Black, Resident Evil: The Final Chapter, XXX: Return of Xander Cage i John Wick: Chapter 2.

Nema nikakve sumnje kako je Roseova potencijalno velika zvijezda, izuzetno zgodna, osobito novim generacijama te uz to osobnosti koja je sasvim u skladu s vremenom u kojem jesmo. Možda je i zato bilo lakše predstaviti je u intrigantnoj ulozi Batwoman koja je uz sve što jest i - lezbijka. Kane ima visok smisao za društvenu pravdu, nema dlake na jeziku, posvećena je obrani Gotham Cityja od različitih kriminalaca za što je i propisno uvježbana. Udara kako i gdje koga stigne i pri tome izgleda jako dobro! Sve se događa tri godine nakon što je Bruce Wayne pa tako i Batman nestao, a onda njegovo mjesto zauzima Kaneova, koja je i Wayneova rođakinja. Ali, Batwoman ima i sestru, za koju je vjerovala da je mrtva, a ona joj je dijametralna suprotnost. Na čelu je bande Wonderland koju vodi izmjenjujući svoje osobnosti koje sežu od manijakalnog do dopadljivog pa natrag, ali ne gubeći iz vida svoj osnovni smisao, a to je urušavanje sigurnosti Gotham Cityja. Kaneina oca tumači Dougray Scott, znano lice iz brojnih filmova i serija. Jacob Kane je inače bivši pukovnik koji sada ima svoju zaštitarsku agenciju kojom također pokušava nadomjestiti Batmana, odnosno učiniti grad još sigurnijim nego kada je njime letio čovjek-šišmiš. Serija, ipak, bilježi prilično niske ocjene na specijaliziranim internetskim stranicama. Na IMDB-u, primjerice, ima samo 3,1, što je ekstremno nisko. Kao i puno puta do sada, razmimoilaženje kritike i publike u mišljenju o seriji je veliko.

Čini nam se da je odgovor prilično očit. Batman je unikatan lik u povijesti i stripa i televizije s kojim je moguće napraviti spin off samo tematizirajući nekog njegova protivnika, kao što je slučaj s Jokerom. Očito nije dovoljno u njegovo odijelo odjenuti ženu da bi stvar funkcionirala na jednako uspješan način. Promjena seksualne orijentacije cure šišmiša u tom se trenutku čini jeftinim trikom, čak i pomalo antipatičnim s obzirom na vrijeme u kojem živimo. Također, ono što je Batmana učinilo tako dugovječnim jest maštovitost u oblikovanju neprijatelja. Činilo se to na takav način da su se oni mogli prikazivati i portretirati na različite načine pa smo najprije gledali doista monumentalne izvedbe Heatha Ledgera i Joaquina Phoenixa u ulogama Jokera. Alice, odnosno, Beth, nema takvu osobinu, čini se čak blijedom kopijom Harley Quinn, također zlikovice iz Batmanova svijeta, koju odlično tumači Margot Robbie i koja je zbog svega toga zaslužila vlastiti film, odnosno vodeću ulogu u tri planirana za sljedećih nekoliko godina. Dijelom je to slučaj i zbog prilično nekreativne izvedbe Kanađanke Rachel Skarsten, kojoj očito ta uloga ne odgovara. Inače zgodna Rachel ovdje je izgubljena u liku poremećene Kateine sestre pa već kod nje cijela priča o ženskom Batmanu pada u vodu. Što je zapravo šteta jer sve ostalo je dobro. Kostimografija, režija, i akcijske scene, no s neizbježnim dojmom kako je sve već viđeno. Iz prve tri epizode naslućuje se da bi se kasnije mogao pojaviti sam Batman, no ako to doista bude tako, onda se od početka trebalo gradirati napetost, poticati znatiželju gledatelja u pitanju što je bilo s junakom u plaštu.

Ovako je serija usmjerena na dvoboj dviju sestara u kojemu postoji otac, no on ne igra ozbiljniju ulogu, odnosno dramska je komponenta odnosa otac-kćeri praktično nepostojeća. Jacob, naime, ne zna da je Alice njegova kći pa je time to i onemogućeno te se čini kako je to gubitak pogotovo što posljedično nije moguće ostvariti neku dublju radnju. Velika šteta jer vidi se da su u seriju uložena znatna sredstva, odnosno da se u nju krenulo s velikom ambicijom, a nakon prve tri epizode nitko ne može biti sigurnim da će Batwoman doživjeti drugu sezonu. A možda je sve naprosto i do prebrze eksploatacije ženskih superjunakinja motiviranom današnjim vremenom. Očito je da bez kvalitetnog scenarija to ne može prolaziti zauvijek pa je i Batwoman tome prilično čvrst dokaz.