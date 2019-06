Presretni Hrgović oženio svoju Marinelu!

Naš najbolji boksač, Filip Hrgović ušao je u svadbeni ring i dobio borbu života – oženio se djevojkom Marinelom Ćajom, s kojom je u vezi gotovo šest godina. Vjenčanje je održano u župi Svih svetih u Sesvetama, oženio ih je velečasni Dražen Radigović koji je inače njihov duhovnik. Prsten je mladencima donjela 6-godišnja Eva Hrgović, kći Filipovog brata Ivana. Nakon crkvenog obreda su se mladenci i njihovi uzvanici zaputili na ekskluzivno imanje Luna u Kupinečkom Kraljevcu, gdje su se gostili biranim jelima, a slavlje će trajati do ranog jutra.

Iako je nanizao brojne sportske uspjehe, bio je to najljepši dan za našeg boksača, a gosti su se šalili kako je, nakon deset kišnih dana, i sunce konačno svanulo kako bi uljepšalo njihov veliki dan. Jer, kažu, svima je bilo jasno da su njih dvoje rođeni jedno za drugo.

Zaručili su se još prošle godine u rujnu nakon što je Filip osvojio svjetski naslov u WBC kategoriji. Hrgović je tada rekao kako to nije bilo „ništa spektakularno“.– Učinio sam to poslije zagrebačkog meča protiv Mansoura. Kupio sam prsten u Americi i istu večer, poslije te borbe, zaprosio Marinelu. Nije očekivala da će se to dogoditi baš tada. Nije mogla vjerovati i zaplakala je kao što bi svaka cura koja voli svog dečka – ispričao nam je Hrgović tjedan uoči svadbe.

Par je zajedno odrastao u Sesvetama, a osim istog naselja, veže ih ljubav prema sportu. Ekonomistica koja već dugo trenira odbojku i boksač znaju se od malih nogu, a upoznali su se tako što je Marinelin brat trenirao boks u istom klubu kao i Hrgović. Nakon gotovo šest godina veze, odlučili su se na velik korak – stati pred oltar i obećati si vječnu ljubav pred svima. Nedavno nam je rekao kako je to najvažniji događaj u njegovu životu i otkrio koliko se oko Marinele morao potruditi.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

– Nas smo dvoje zajedno već pet godina. Marinela je najbolja prijateljica moje sestrične i tako smo se upoznali. Dopisivali smo se SMS-ovima, a potom smo se i našli u jednom restoranu. Uložio sam trud premda ovako zgodan i nisam morao ulagati puno. Zafrkavam se, dakako – kazao je Hrvoje šaleći se, a među ostalim, istaknuo je kako su im obiteljske vrijednosti vrlo važne.

– Nema bez obitelji ništa. Meni je to smisao života. Oženiti se, imati dječicu. Radujem se tome. Nije u šoldima sve. Možeš biti poslovno uspješan ne znam koliko, imati na stotine žena, ali to je besmisleno. Koliko god to ljude privlači, takvog se života zasitiš. Nikad ja nisam tako živio jer to nema neku dubinu niti može usrećiti čovjeka. Koliko god je bračni život teži, nosi odgovornost, ali i donosi smisao. Mi smo obiteljski ljudi i taj dio mog života vaše čitatelje neće puno zanimati – kazao je Hrgović i otkrio nam da se ona iznimno dobro nosi s njegovim napornim načinom života koji uključuje treninge, putovanja i često izbivanje iz Hrvatske.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

– Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja “za baciti”, ali me ne bi puno cura trpjelo takvog, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti i doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba – priznao je 27-godišnji boksač.

Filipu je kum bio najbolji prijatelj iz djetinjstva Bruno, a Marineli najbolja prijateljica Antonia.

Bio je iskren kada smo ga pitali ima li tremu uoči samog događaj.

– Ovo možda i nije bio najbolji scenarij, da imam meč samo sedam dana prije ženidbe. Kako sam cijelo vrijeme razmišljao o borbi, nemam osjećaj da se ženim. Nisam bio za veliku svadbu, već za ručak s obiteljima i kumovima, no Marinela odmalena želi biti u vjenčanici i imati svadbu kao i većina cura i ja joj to nisam mogao oduzeti. No, ne volim paradu koja me čeka. Dovoljno sam u sportu u centru pozornosti, a na svadbi ste zapravo neprestano u središtu zbivanja. A ja više volim kada nema nikakvih obveza i procedura – rekao je Filip Hrgović.

Pogledajte cijelu galeriju s videom s vjenčanja sretnog para Hrgović.