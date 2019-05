Naš najbolji boksač uskoro pred oltarom, otkrio nam je kako je prošla prosidba

Manje od sedam dana nakon osme profesionalne pobjede izborene u Washingtonu i tri dana uoči svog 27. rođendana, naš najbolji boksač Filip Hrgović imat će novi vrlo važan nastup. Štoviše, za čin razmjene bračnih savjeta sa svojom djevojkom Marinelom Čaja kaže da je to najvažniji događaj u njegovu životu.

– Nema bez obitelji ništa. Meni je to smisao života. Oženiti se, imati dječicu. Radujem se tome. Nije u šoldima sve.

Ističe Filip da je u njegovu svjetonazoru obitelj polazište i utočište.

– Možeš biti poslovno uspješan ne znam koliko, imati na stotine žena, ali to je besmisleno. Koliko god to ljude u jednu ruku privlači, ali takvog života se zasitiš. Nikad ja nisam tako živio jer to nema neku dubinu niti može usrećiti čovjeka. Koliko god je bračni život teži, nosi odgovornost, ali i donosi smisao. Mi smo obiteljski ljudi i taj dio mog života vaše čitatelje neće puno zanimati. Njima bi, vjerojatno, bilo puno zanimljivije da izlazim s nekom zgodnom pjevačicom, a potom s nekom drugom poznatom ljepoticom i tako dalje.

Filip je jedno od petero djece Petra i Ive pa mu je i to poticaj za formiranje vlastite obitelji.

– Mi smo tako odgojeni. Mi smo obiteljski ljudi. Imam dvije sestre i dva brata. Starija sestra Ivana ima troje djece, Antonija, Ivonu i Matiju, a stariji brat Ivan kćer Evu. Ta su mi dječica sve. Njih najviše volim na svijetu. Oni me mogu najviše razveseliti.

Svojim “da” pred oltarom razveselit će ga i dugogodišnja djevojka Marinela Čaja (24).

– Nas smo dvoje zajedno već pet godina. Marinela je najbolja prijateljica moje sestrične i tako smo se upoznali. Dopisivali smo se SMS-ovima, a potom smo se i našli u jednom restoranu.

Jesu li iskre frcale već pri prvom izlasku ili je Filip ipak morao uložiti izvjesni osvajački trud?

– Uložio sam trud premda ovako zgodan nisam morao ulagati puno. Zezam se, dakako. Ja tada još nisam bio nešto u sportu. Nije ni Marinela znala da sam ja ozbiljan sportaš. Čula jest za mene, ali tek je s vremenom shvatila koliko mi boks znači i kako ja živim. Nije neka filmska priča. Kako je izgledala prosidba?

– Ni to nije bilo ništa spektakularno. Učinio sam to poslije zagrebačkog meča protiv Mansoura. Kupio sam prsten u Americi i istu večer, poslije te borbe, zaprosio Marinelu. Nije očekivala da će se to dogoditi baš tada. Nije mogla vjerovati i zaplakala je kao što bi svaka cura koja voli svog dečka. Bilo je lijepo, no ništa spektakularno ni filmski. Nisam nikad skrivao prsten, pisao zagonetne poruke niti radio tko zna što već ljudi u takvim prigodama sve izmišljaju.

Osim što je Marinela “good looking girl”, povrh toga mora postojati još nešto što je Filipa privuklo baš k njoj. Jer, s obzirom na svoju popularnost i dobar izgled, on je bio u dobroj poziciji da, ako mu ne ide s jednom ljepoticom, proba s drugom i tako redom.

– Osim što je zgodna i lijepa, Marinela je jako kvalitetna i dobra osoba. Odgovorna je i pažljiva, ali i pametna. Upravo završava studij ekonomije. Ljepota prođe, no bitna je osobnost osobe s kojom ćeš živjeti. Osim toga, i ona je odgojena tradicionalno pa smo se našli i na toj frekvenciji. S obzirom na to da je Filip profesionalni sportaš, i to u borilačkom sportu, kao takav ponekad donese svoj stres kući i nije uvijek najbolje društvo. Koliko dobro sve to Marinela amortizira?

– Jako dobro. Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja za baciti, ali me ne bi puno cura takvog trpjelo, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba.

Filipu će kum biti najbolji prijatelj iz djetinjstva Bruno, a Marineli najbolja prijateljica Antonija. Postoji li kod našeg najboljeg boksača i u ovoj prigodi neka vrsta treme, uoči događaja od kojeg se uvijek očekuje da prođe savršeno. – Ovo možda i nije bio najbolji scenarij, da imam meč samo sedam dana prije ženidbe. Kako sam cijelo vrijeme razmišljao o borbi, nemam osjećaj da se ženim. Nisam bio za veliku svadbu, već za ručak s obiteljima i kumovima, no Marinela odmalena želi biti u vjenčanici i imati svadbu kao i većina cura i ja joj to nisam mogao oduzeti. No, ne volim paradu koja me čeka. Dovoljno sam u sportu u centru pozornosti, a na svadbi ste zapravo neprestano u središtu zbivanja, a ja više volim kada nema nikakvih obveza i procedura.•