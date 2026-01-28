Dominik Livaković ima rastavljene roditelje, djeda neobičnog imena i suprugu bivšu klizačicu

Dominik Livaković ponovno će biti vratar Dinama. Najveća transfer-saga zime dobila je svoj epilog, a popularni Livi vraća se u svoj Zagreb nakon dogovora s Fenerbahčeom. Nakon što u prvom dijelu sezone na posudbi u španjolskoj Gironi nije upisao nijedan službeni nastup, povratak u poznato okruženje nametnuo se kao jedino rješenje, kako za našeg vratara, tako i za njegovu veliku obitelj.

Iako svoj privatni život nastoji držati podalje od reflektora, vratar hrvatske nogometne reprezentacije često ističe kako mu je obitelj najveći oslonac. U središtu njegovog svijeta je supruga Helena Livaković, samozatajna magistrica industrijskog dizajna koja je javnosti postala poznata tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Tada su je domaći i strani mediji, zbog nevjerojatne sličnosti s vojvotkinjom od Sussexa, prozvali "hrvatskom Meghan Markle". Helena, djevojački Matić, rođena je Zagrepčanka s bogatom sportskom prošlošću. Godinama se bavila umjetničkim klizanjem kao članica proslavljenog kluba "Zagrebačke pahuljice", no unatoč medijskoj pažnji, uvijek je ostala vjerna svojoj povučenoj prirodi i rijetko se medijski eksponirala.

Ljubavna priča Dominika i Helene započela je spontano 2017. godine, kada su se upoznali preko zajedničkog prijatelja. Njihov odnos isprva je bio prijateljski, no s vremenom je prerastao u ljubav koja je okrunjena zarukama u proljeće 2021. godine. Sudbonosno "da" izrekli su 18. lipnja 2022. u zadarskoj katedrali svete Stošije, a glamurozno slavlje za brojne uzvanike, među kojima su bili i Luka Modrić, Mateo Kovačić te Šime Vrsaljko, održano je u luksuznom resortu u Petrčanima. Za sjajnu atmosferu na vjenčanju bili su zaduženi Petar Grašo i Saša Matić, a o raskošnoj proslavi dugo se pričalo u javnosti.

Par je obiteljsku sreću upotpunio dolaskom dvoje djece, a obje Helenine trudnoće uspješno su sačuvali od očiju javnosti, što je mnoge iznenadilo. Sin Joakim rodio se šestog siječnja 2024. godine u Zagrebu, a kći Kaja stigla je 12. listopada 2025. O dolasku prinova nije se znalo sve do samog kraja. Sam Livaković je u emisiji 'Knjaz kod Vatrenih' otkrio kako su se odlučili za ime Joakim. - Imali smo nekoliko imena oko kojima smo dvojili. Onda smo ga samo jedan dan počeli zvati Joakim prije nego što se rodio i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali to je normalno - ispričao je. Dodao je i kako mu je rođenje djeteta promijenilo perspektivu: - Sad kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov. Ništa na kraju dana nije bitnije nego da je ona dobro - poručio je Livi.

Inače, Dominik dolazi iz ugledne zadarske obitelji koja mu je oduvijek bila velika potpora. Otac Zdravko je inženjer građevine i bivši državni tajnik, dok je majka Manuela Skoblar u srodstvu s nogometnom legendom Josipom Skoblarom. Iako su mu roditelji rastavljeni, ostali su u odličnim odnosima. Vratar često ističe kako je ključnu ulogu u njegovom djetinjstvu i počecima karijere imao djed Vojmil, koji ga je vozio na treninge i bio mu najveća podrška. - Kako su moji radili, on me vozio u školu, na treninge, čekao me sa sendvičem, a baka Vesna je pravila palačinke. Volio sam kod njih biti više nego kod kuće - prisjetio se svog djetinjstva.

Obitelj, u kojoj su još dvije sestre i brat, upotpunjuje i pas samojed imena Cruz, čest gost na njihovim rijetkim obiteljskim fotografijama. Od 2023. godine obitelj je živjela u Istanbulu, gdje je Dominik branio za Fenerbahçe, a Helena je u nekoliko navrata istaknula kako uživaju u Turskoj te da im je trenutni fokus isključivo odgoj djece.