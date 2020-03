Presretna Marijana Batinić objavila da je trudna! Znamo i kad stiže beba

Nije o koroni, kunem se! 😉 . Doživjela sam u životu puno divnih trenutaka, postignuća, proslava, dana za pamćenje i prepričavanje, ali osjećaj koji sam imala kad sam postala mama nemjerljiv je s drugim uspjesima. Kao da sam zatvorila puni krug i sve je sjelo na svoje mjesto.❣️ Otkad imam dijete, osjećam da sam upravo tu gdje trebam biti, na pravom mjestu, u pravo vrijeme i taj osjećaj me ne napušta. Naravno da ne mora svaka žena težiti ulozi majke, niti se ostvariti kroz majčinstvo, ali meni je donijelo više nego što sam sanjala... . Cijeli ovaj maratonski uvod samo je uvertira za nešto važno što vam želim reći. 😊🙌 U ovo doba ružnih vijesti, meni osmijeh ne silazi s lica, jer - za šest mjeseci u našu malu obitelj stiže prinova! 🙏🎂 😇 Opet ću čamiti kraj krevetića, bauljati neispavana i biti najsretniji zombi na svijetu. I moj muž također. 😂" . Nadam se da ćemo bebicu u prvu šetnju, na čisti zrak, izvesti bez straha i opasnosti... A sad - trudnička samoizolacija! 🙄 . #stižeprinova #falatiživote #nisamjauteglirasla #marijanabatinic

A post shared by Marijana Batinic (@marijanabatinic) on Mar 15, 2020 at 10:51am PDT