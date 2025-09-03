Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNA VIJEST

Preminuo splitski glazbeni urednik i spisatelj, kolege se oprostile emotivnom objavom

Svijeća
Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
03.09.2025.
u 14:14

Stojanac je bio jedan od vodećih domaćih poznavatelja pop kulture od druge polovice 20. stoljeća na ovamo, koji filigranski precizno i temeljito obrađuje svoje teme i aktere kao da je zanat učio među sovjetskim ili izraelskim obavještajcima

Preminuo je Vjeran Stojanac Kiko, poznati splitski glazbeni urednik i autor knjige "Crtice iz podzemlja". Vijest je objavio nezavisni community radio KLFM. 'Ode i naš dragi kolega Vjeran Stojanac Kiko... Počivao u miru', stoji u objavi.
Stojanac je bio jedan od vodećih domaćih poznavatelja pop kulture od druge polovice 20. stoljeća na ovamo, koji filigranski precizno i temeljito obrađuje svoje teme i aktere kao da je zanat učio među sovjetskim ili izraelskim obavještajcima, piše Dalmacija danas

Još kao srednjoškolac počeo je objavljivati pjesme i eseje u školskom časopisu Info Krik, a devedesetih kratke priče u sklopu časopisa Slon, glasila studenata Filozofskog fakulteta u Zadru. Jedan je od pokretača književnog fanzina Reful. U razdoblju 1997/1998. član je redakcije studentskog glasila Dišpet, dok je negdje u isto vrijeme jedan iz uredničkog trojca jedinog broja pamfleta koji je u stvari bio glasilo splitske mladeži pri Hrvatskoj socijalno liberalnoj stranci (HSLS).

U razdoblju od 2009. do 2014. uređuje glazbenu rubriku u riječkom kulturnom časopisu RE, te je godinama bio urednik i voditelj emisije eXit na kultnom splitskom radiju KL.  Ranih 2000-ih u vlastitoj nakladi izdao je i zbirku kratkih priča pod nazivom Kernel Panic. Nakon gašenja radija KL, uz pomoć drugih aktivista, pokrenuo je 2012. godine community web radio KLFM, gdje je bio dio glazbene redakcije te urednik web portala.

Ključne riječi
showbiz KLFM Vjeran Stojanac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
književna preporuka miljenka jergovića

Povjesničar sadašnjosti, oksfordski profesor, novinar i novinski kolumnist, ali nadasve Europejac i dragocjen svjedok epohe

Knjiga "Domovine", podnaslova "Osobna povijest Europe", žanrovski je bastardan tekst. Riječ je, naime, o jednoj povijesti poslijeratne Europe, koja je istovremeno i osobna povijest jednoga britanskog Europljanina. Moglo bi se reći i da se radi o dvostrukoj memoarskoj knjizi: o memoarima Timothyja Gartona Asha, koji su istodobno i memoari jedne stvarne, a pomalo i imaginarne Europe.

Učitaj još