Preminuo splitski glazbeni urednik i spisatelj, kolege se oprostile emotivnom objavom

Preminuo je Vjeran Stojanac Kiko, poznati splitski glazbeni urednik i autor knjige "Crtice iz podzemlja". Vijest je objavio nezavisni community radio KLFM. 'Ode i naš dragi kolega Vjeran Stojanac Kiko... Počivao u miru', stoji u objavi.

Stojanac je bio jedan od vodećih domaćih poznavatelja pop kulture od druge polovice 20. stoljeća na ovamo, koji filigranski precizno i temeljito obrađuje svoje teme i aktere kao da je zanat učio među sovjetskim ili izraelskim obavještajcima, piše Dalmacija danas.

Još kao srednjoškolac počeo je objavljivati pjesme i eseje u školskom časopisu Info Krik, a devedesetih kratke priče u sklopu časopisa Slon, glasila studenata Filozofskog fakulteta u Zadru. Jedan je od pokretača književnog fanzina Reful. U razdoblju 1997/1998. član je redakcije studentskog glasila Dišpet, dok je negdje u isto vrijeme jedan iz uredničkog trojca jedinog broja pamfleta koji je u stvari bio glasilo splitske mladeži pri Hrvatskoj socijalno liberalnoj stranci (HSLS).

U razdoblju od 2009. do 2014. uređuje glazbenu rubriku u riječkom kulturnom časopisu RE, te je godinama bio urednik i voditelj emisije eXit na kultnom splitskom radiju KL. Ranih 2000-ih u vlastitoj nakladi izdao je i zbirku kratkih priča pod nazivom Kernel Panic. Nakon gašenja radija KL, uz pomoć drugih aktivista, pokrenuo je 2012. godine community web radio KLFM, gdje je bio dio glazbene redakcije te urednik web portala.