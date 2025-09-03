FOTO Zbog provokativnog stila prozvali su je hrvatskom seks-bombom, a onda je napravila zaokret i povukla se

Bivša manekenka i misica Aleksandra Grdić početkom 2000-ih bila je jedno od najzapaženijih imena domaće scene. Nije bilo događanja bez njezine pojave, a mediji su pomno pratili svaki njezin korak. No, u jednom se trenutku povukla iz javnosti i od tada je viđamo tek povremeno.
Bivša manekenka i misica Aleksandra Grdić početkom 2000-ih bila je jedno od najzapaženijih imena domaće scene. Nije bilo događanja bez njezine pojave, a mediji su pomno pratili svaki njezin korak. No, u jednom se trenutku povukla iz javnosti i od tada je viđamo tek povremeno.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon burnih godina u Zagrebu, Aleksandra se vratila u rodnu Viroviticu, gdje danas živi mirnim obiteljskim životom. Nedavno se ponovno našla u središtu pažnje zahvaljujući objavi na TikToku – snimka iz frizerskog salona otkrila je njezin glamurozni makeover.
Nakon burnih godina u Zagrebu, Aleksandra se vratila u rodnu Viroviticu, gdje danas živi mirnim obiteljskim životom. Nedavno se ponovno našla u središtu pažnje zahvaljujući objavi na TikToku – snimka iz frizerskog salona otkrila je njezin glamurozni makeover.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Podsjetimo, titulu Miss Hrvatske osvojila je 2003. godine, što joj je u potpunosti promijenilo život.
Podsjetimo, titulu Miss Hrvatske osvojila je 2003. godine, što joj je u potpunosti promijenilo život.
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Bila je jedna od najtraženijih manekenki, sudjelovala je u reality emisijama, a na Novoj TV imala je i vlastiti show “Apsolutno Aleks”.
Bila je jedna od najtraženijih manekenki, sudjelovala je u reality emisijama, a na Novoj TV imala je i vlastiti show “Apsolutno Aleks”.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Zbog provokativnog stila prozvali su je hrvatskom seks-bombom, no unatoč popularnosti, nije dugo ostala na sceni. Odlučila je napraviti zaokret i posvetiti se obitelji.
Zbog provokativnog stila prozvali su je hrvatskom seks-bombom, no unatoč popularnosti, nije dugo ostala na sceni. Odlučila je napraviti zaokret i posvetiti se obitelji.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Danas 46-godišnja Aleksandra, majka troje djece, uživa u miru Virovitice sa suprugom Markom Šijakovićem. Odavno je prestala tulumariti po klubovima – rijetko je viđamo u javnosti, a najčešće u sasvim običnim situacijama, poput kupovine namirnica.
Danas 46-godišnja Aleksandra, majka troje djece, uživa u miru Virovitice sa suprugom Markom Šijakovićem. Odavno je prestala tulumariti po klubovima – rijetko je viđamo u javnosti, a najčešće u sasvim običnim situacijama, poput kupovine namirnica.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Na mirniji život odlučila se nakon teških obiteljskih gubitaka. Naslijedila je kuću svojih bake i djeda, a živi skromno i prima dječji doplatak.
Na mirniji život odlučila se nakon teških obiteljskih gubitaka. Naslijedila je kuću svojih bake i djeda, a živi skromno i prima dječji doplatak.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
“Znam da me mnogi pamte po drukčijem načinu života, ali moja tri anđela dovoljan su razlog da zaboravim na reflektore i modne piste. Kad postaneš majka, sve se promijeni”, rekla je za 24sata.
“Znam da me mnogi pamte po drukčijem načinu života, ali moja tri anđela dovoljan su razlog da zaboravim na reflektore i modne piste. Kad postaneš majka, sve se promijeni”, rekla je za 24sata.
Foto: Matija Topolovec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: cikotimi
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/