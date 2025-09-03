FOTO Zbog provokativnog stila prozvali su je hrvatskom seks-bombom, a onda je napravila zaokret i povukla se
Bivša manekenka i misica Aleksandra Grdić početkom 2000-ih bila je jedno od najzapaženijih imena domaće scene. Nije bilo događanja bez njezine pojave, a mediji su pomno pratili svaki njezin korak. No, u jednom se trenutku povukla iz javnosti i od tada je viđamo tek povremeno.
Nakon burnih godina u Zagrebu, Aleksandra se vratila u rodnu Viroviticu, gdje danas živi mirnim obiteljskim životom. Nedavno se ponovno našla u središtu pažnje zahvaljujući objavi na TikToku – snimka iz frizerskog salona otkrila je njezin glamurozni makeover.
Danas 46-godišnja Aleksandra, majka troje djece, uživa u miru Virovitice sa suprugom Markom Šijakovićem. Odavno je prestala tulumariti po klubovima – rijetko je viđamo u javnosti, a najčešće u sasvim običnim situacijama, poput kupovine namirnica.