Preminuo slavni redatelj, znamo ga po brojnim hit-serijama

Howard Storm, plodan i utjecajan redatelj koji je stajao iza nekih od najomiljenijih američkih sitcoma, preminuo je u svom domu na Beverly Hillsu. Njegov sin Anthony potvrdio je da je preminuo prirodnom smrću u dobi od 94 godine. Rođen kao Howard Sobel u New Yorku 11. prosinca 1931., Storm je započeo svoju karijeru u zabavnoj industriji daleko od redateljske stolice, kao stand-up komičar. Njegov talent za komediju, vjerojatno naslijeđen od oca koji je bio komičar u burleskama, odveo ga je na pozornice Las Vegasa i omogućio mu da putuje kao uvodna točka za pjevača Andyja Williamsa. Postao je i redoviti gost u popularnom "The Merv Griffin Showu", gdje se pojavio čak 14 puta, jednom i sa svojim ocem. Prije nego što je preuzeo kameru, okušao se i kao pisac, pišući scenarije za serije poput "The Partridge Family" i "The Bob Newhart Show".

Njegov put prema Hollywoodu zacementiran je suradnjom s Woodyjem Allenom, kojem je bio asistent na ranim filmskim klasicima "Bananas" i "Sve što ste oduvijek željeli znati o seksu* (*ali se niste usudili pitati)". To iskustvo otvorilo mu je vrata u svijet režije. Prijelaz se dogodio sredinom sedamdesetih, gotovo slučajno. Dok je režirao jednu kazališnu predstavu, dobio je poziv da uskoči kao redatelj u seriju "Rhoda", jer je stalni redatelj bio zauzet snimanjem filma. Taj je angažman postao odskočna daska za nevjerojatno plodnu karijeru. Ubrzo je njegovo ime postalo sinonim za kvalitetnu televizijsku komediju. Njegov redateljski potpis nalazi se na desecima epizoda kultnih serija, uključujući "Laverne & Shirley", "Taxi", "Puna kuća", "ALF" i "Svi vole Raymonda". Godine 1985. režirao je svoj jedini dugometražni film, vampirsku komediju "Once Bitten", koja je svijetu predstavila tada mladog Jima Carreya u prvoj glavnoj ulozi.

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske

Ipak, uloga po kojoj će ostati najviše upamćen jest ona neslužbenog "kućnog redatelja" za seriju "Mork & Mindy", koja je Robina Williamsa lansirala u zvjezdanu orbitu. Storm je režirao 59 od 95 epizoda serije, oblikujući njezin ton i pružajući strukturu unutar koje je Williamsov improvizacijski genij mogao cvjetati. "Prvi dan kad sam počeo raditi s Robinom, došao sam kući i rekao supruzi: 'Ovo je kao da radim s Charliejem Chaplinom. Taj klinac je genij - to je zastrašujuće'", prisjetio se Storm u jednom intervjuu. Williams ga je od milja zvao "Papa", referirajući se na Hemingwaya zbog brade koju je Storm tada nosio. Njihov odnos bio je temelj uspjeha serije, ali je s vremenom postao i izvor velikih izazova.

Iako je rad s Williamsom bio vrhunac njegove karijere, set "Morka i Mindy" bio je poprište i nekih od najtežih profesionalnih trenutaka. Jedan od najozloglašenijih incidenata dogodio se s gostujućom zvijezdom Raquel Welch. "Raquel Welch bila je noćna mora svakog redatelja", otvoreno je rekao Storm. Dovedena da poveća gledanost, Welch je od početka stvarala probleme. Nije joj se sviđao njezin ulazak na scenu pa je predložila bizarnu ideju: "Što ako moje dvije poručnice nose pseće maske, a ja ih vodim na uzicama?" Prijedlog je glatko odbijen, ali tenzije su rasle. Incident je eskalirao kada je Welch grubo odbacila sugestiju glavne glumice Pam Dawber, okrenuvši joj leđa uz riječi: "Dušo, molim te." Prema Stormovim riječima, Dawber je nakon toga, svaki put kad bi Welch stupila na scenu, stala iza nje i u zraku simulirala udarac šakom u potiljak.

Kako je slava serije rasla, tako su rasli i problemi Robina Williamsa s ovisnošću. Tijekom treće sezone, Storm je primijetio drastičnu promjenu. Williams je počeo kasniti na snimanja, bio je iscrpljen i često bi ga pronalazili kako spava skriven u ormaru ili ispod tribina. "Njegov rad postaje osrednji, a i moj rad postaje osrednji. Ako nisi spreman doći i dati sto posto, ja odlazim", rekao mu je Storm. Williams ga je molio da ostane, obećavajući da će se popraviti. No, situacija se nije poboljšala. Storm se prisjetio trenutka kada je pokušavao dati upute Williamsu koji je ležao zatvorenih očiju. "Osjećao sam se glupo naginjući se nad nekoga i govoreći mu dok su mu oči zatvorene." Na kraju bi ga morao gurnuti nogom u rame da privuče pažnju. To je bila kap koja je prelila čašu. U kombinaciji s ponudom da režira 17 epizoda serije "Taxi", Storm je odlučio napustiti show. "Bilo mi je žao što napuštam 'Mork & Mindy' jer volim Robina i volim raditi s njim i Pam, ali nisam više mogao", objasnio je. Godinama kasnije, Pam Dawber mu je rekla: "Bio si jedini redatelj kojeg je Robin poštovao, jer ga se nisi bojao."

U kasnijem životu, Howard Storm ostao je aktivan u filmskoj zajednici, posebice unutar Ceha američkih redatelja (DGA), gdje je služio kao predsjednik DGA nagrada punih 17 godina, od 1996. do 2012. godine. Za svoj rad na seriji "Kenan & Kel" zaradio je i nominaciju za DGA nagradu. Svoja bogata iskustva sabrao je u memoarima "The Imperfect Storm". Posljednje godine proveo je u svom domu na Beverly Hillsu, okružen fotografijama koje su slavile njegov život i karijeru. Iza sebe je ostavio suprugu Patriciju i dva sina, Caseyja i Anthonyja, koje je obožavao. U jednom od svojih posljednjih intervjua, opisao je svoju najdražu uspomenu: proslavu 88. rođendana, okružen sinovima. "Svaki put kad sam sa svojim sinovima, to je najdraži trenutak", rekao je.

Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno: 'Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz pomoć AI