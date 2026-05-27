Pogledajte reakciju Šime Eleza kada se na kvizu pojavilo pitanje o njegovom prekidu s Majom Šuput

Na Instagram storyju Šime Elez objavio je zanimljiv video, snimljen tijekom jednog pub kviza na kojem se pojavilo pitanje koje je nasmijalo Šimu. "Pukla ljubav. Prekinuli, ona sve otkrila: Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost", glasilo je pitanje u kojem je bio citata Maje Šuput kojim je u ponedjeljak javnosti otkrila kako ona i Šime više nisu zajedno. U videu je snimljena i Šimina reakcija kada je pitanje pročitano, samo se nasmijao. Podsjetimo, pjevačica Maja Šuput početkom ovog tjedna je potvrdila kako ona i Šime, kojeg smo upoznali kao Gospodina Savršenog u istoimenom showu, više nisu par. "Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti'', izjavila je Maja za Dnevnik.hr.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće

Uskoro se oglasio i Šime i rekao je kako nema namjeru komentirati njihov razlaz, dodao je kako je to njihova privatna stvar i kako se više neće oglašavati na tu temu. Njihova romansa počela prošle godine u lipnju kada se Šime pojavio u spotu za Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Snimanje na jednoj od najljepših istarskih lokacija, na temperaturi od 40 stupnjeva Celzijevih, zapalilo je internet vrućim zajedničkim fotografijama, ali i stvorilo iskre koje se nisu mogle sakriti. "Njemu je to prirodno. On iznimno voli kameru i nema problem s pokazivanjem", objasnila je Maja, dok je Šime dodao kako nije trebao puno glumiti.

"Toliko sam guštao i uživio se u ulogu da nisam imao osjećaj da išta izvodim na silu." Kemija pred kamerama ubrzo se prelila u stvarni život. Nedugo nakon snimanja, par je viđen kako izmjenjuje nježnosti na jahti kraj Brača, a zatim su uslijedili zajednički izlasci u Splitu, gdje su uživali u koktelima na Žnjanu, i Zagrebu, gdje su ih fotografi uhvatili u zaigranom maženju na partiji padela. Postali su nerazdvojni i iako su mnogi sumnjali da im je veza marketinški trik, oni se nisu na to osvrtali i na Instagramu su, sve do nedavno, dijelili romantične fotografije s brojnih putovanja na kojima su bili.