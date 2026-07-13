VIDEO Monica Bellucci u Rimu zasjenila sve stylingom i za sebe neuobičajenom izdanju

Talijanska diva Monica Bellucci još je jednom dokazala da je pojam bezvremenske elegancije, a njezina najnovija objava na Instagramu izazvala je lavinu oduševljenja među više od pet milijuna pratitelja. Glumica je podijelila profesionalno snimljen video, koji potpisuje prestižni Vogue Italia, a koji na filmski način dokumentira njezin dolazak na dugoočekivanu reviju visoke mode slavne kuće Fendi u njezinom rodnom Rimu.

Video započinje kadrovima Bellucci kako samouvjereno korača popločanom ulicom, a zatim se penje veličanstvenim kamenim stubištem Nacionalne galerije moderne i suvremene umjetnosti, impozantne građevine s klasičnim stupovima koja je poslužila kao savršena kulisa. Odjevena u besprijekorno trodijelno Fendi odijelo boje bjelokosti, koje se sastoji od elegantnog sakoa s dvostrukim kopčanjem, prsluka i hlača širokih nogavica, glumica je napravila hrabar modni odmak od svoje prepoznatljive crne boje i apsolutno zablistala. Njezin je styling, za koji je bila zadužena Barbara Baumel, upotpunjen decentnim Cartier nakitom i tamnim sunčanim naočalama, dok su stotine bijelih svijeća poredanih u staklenim posudama uz stepenice stvarale gotovo čarobnu, dramatičnu atmosferu. U opisu objave, koja je jasno označena i kao sponzorirana, Bellucci se zahvalila cijelom timu koji je zaslužan za njezin besprijekoran izgled, od vizažistice i frizera do njezine modne agencije.

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Nije trebalo dugo da njezini obožavatelji preplave odjeljak za komentare izljevma divljenja koji su stizali sa svih strana svijeta. Poruke su bile jednoglasne: Monica Bellucci je neponovljiva. "Zauvijek kraljica i modna ikona", napisao je jedan korisnik. Posebno se istaknuo komentar na talijanskom koji sažima mišljenje mnogih: "Klasa nije voda!!! Svaka čast svim onim ženama koje se uvijek pokazuju polugole!!! Monica je uvijek broj jedan." Drugi su bili izravniji u svom obožavanju, ostavljajući poruke poput "Najljepša žena koja je ikada postojala" i "Najljepša na svijetu. Točka i kraj." Brojni komentari ispunjeni srcima, ružama i pljeskom samo su dodatno potvrdili koliko je njezina pojava dirnula pratitelje i ponovno učvrstila njezin status dive.

Revija na kojoj je Bellucci bila počasna gošća nije bila samo još jedan modni događaj u nizu. Riječ je o iznimno važnom trenutku za modnu industriju: predstavljanju prve kolekcije visoke mode koju je za rimsku luksuznu kuću Fendi dizajnirala proslavljena Maria Grazia Chiuri. Upravo zbog toga, događaj je privukao sam vrh svjetske modne, filmske i društvene scene. U prvim redovima, uz Bellucci, sjedile su i druge holivudske zvijezde poput Jessice Albe, Sarah Jessice Parker i Yare Shahidi. Sam odabir Nacionalne galerije kao lokacije bio je značajan, a događaj je poslužio i kao uvertira u otvaranje nove izložbe posvećene dugogodišnjoj i iznimno utjecajnoj suradnji Fendija i pokojnog dizajnerskog genija Karla Lagerfelda. Glumica, koja je i sama muza mnogim dizajnerima i koja je nedavno glumila u filmu "Beetlejuice Beetlejuice", svojim je prisustvom dala dodatnu težinu ovom povijesnom modnom trenutku.