Mila Horvat: 'Napokon se dobro osjećam u svojoj koži, klonim se negativne energije i toksičnih ljudi'

Milu Horvat, nekoć jedno od prepoznatljivijih lica javne televizije, nakon odlaska s HRT-a ponovno smo mogli gledati na malim ekranima, u emisiji "Zvijezde pjevaju". Mila je svoje pjevačke vještine pokazala pod mentorskim vodstvom pjevačice Lare Antić Prskalo, a ovogodišnji žensko-ženski par iz natjecanja je ispao u prošloj emisiji. Iako su je mnogi smatrali favoritom za pobjedu, novinarka nam je otkrila je li tužna zbog toga, hoće li joj nedostajati ekipa iz showa te kako se slagala s mentoricom. Mila se dotaknula i svog odlaska iz Hrvatske, ljubavnog života i zdravstvenog stanja.

U subotu ste napustili show "Zvijezde pjevaju". Jeste li tužni? Jeste li to očekivali?

Lara i ja završile smo svoj put u showu, ali nema razloga za tugu, nego samo za ponos. Jako su me iznenadile silne poruke i reakcije koje su pristigle nakon toga, što dovoljno govori kakav smo posao odradile. Mogu samo poručiti ljudima da ne budu ogorčeni, razočarani ni tužni, jer je to sve samo show i dio igre. Lara i ja uživale smo u svakom nastupu i zaista smo ponosne na sve što smo napravile.

A podrška i komentari iza kulisa koji su pristizali od samog početka, od vrsnih glazbenih stručnjaka, estradnih zvijezda pa sve do običnog čovjeka, te divni ljudi koje sam upoznala i imala s njima priliku raditi i družiti se (prepoznat će se oni), znače mi više od svega. To je ono nešto istinski vrijedno i ono što ostaje trajno. Show prođe, ljudi ostaju. Mogu samo zahvaliti svima jer sam bogatija za još jedno dragocjeno iskustvo. Vidimo se svi zajedno ponovno u finalnoj emisiji, koja će brzo doći. Dotad želim sreću preostalim natjecateljima, posebno mojim favoritima, predivnima Jeleni i Prlji.

Hoće li vam nedostajati druženja s mentoricom i cijela priprema showa?

Druženja s mentoricom nastavljaju se i izvan showa. To su te vrijednosti zbog kojih se isplatilo sudjelovati jer upoznate nove divne kvalitetne ljude s kojima se inače ne biste imali priliku sresti i iz toga se rađaju prijateljstva i lijepe nove priče. Sretna sam što sam dobila takvu vrhunsku mentoricu i prekrasnu osobu. Ne prođe dan da se ne čujemo i ne vidimo. Povezale smo se i već imamo naše male planove za dalje, nevezano za show.

Jeste li imali nekih pjevačkih iskustava prije showa?

Baš nikakvih, osim pjevanja u zboru u osnovnoj školi u sklopu glazbenog odgoja.

Foto: Renato Branđolica za HRT Tijekom emisija pjevali ste drukčije žanrove. Koji vam je bio najteži?

S mentoricom sam birala pjesme koje su zaista zahtjevne i koje nisu nimalo odstupale od zadanog žanra, u smislu da si malo olakšamo posao. Hip hop je apsolutno najzahtjevniji žanr koji smo pjevale. Dok čovjek ne proba pjevati ga sam, nije ni svjestan njegove težine. A posebno smo ponosne na izvedbu Amy Winehouse, koju nitko dosad još nije pjevao. Odvažile smo se i isplatio nam se trud.

Mentorica vam je bila Lara Antić Prskalo, kako ste se slagale? Kako ste birate pjesme koje ste izvodile?

Odmah smo kliknule, imamo vrlo sličan glazbeni ukus i obje smo veliki radnici, profesionalci i perfekcionisti pa se sve lijepo poklopilo. A pjesme smo birale dogovorom. Nije bilo jednostavno izabrati pjesmu jer morate zadovoljiti nekoliko kategorija: osim žanra, nešto što sam ja kao učenik mogla izvesti, nešto što se dosad još nije izvodilo i, naravno, ne manje važno, pjesmu koju volite i osjećate. Ako me pjesma ne dira emotivno, teško da ću je moći i iznijeti na pravi način i prenijeti publici.

Prije desetak godina sudjelovali ste i u showu "Ples sa zvijezdama", koji vam je show bolje legao?

Meni je osobno ples bio manje zahtjevan. Možda zato što sam odmalena obožavala ples i više plesala nego pjevala. Pjevanje je osjetljivije i meni nekako intimnije i emotivnije.

Koji tip glazbe vi privatno volite slušati?

Ovisi o trenutku. Više sam orijentirana na stranu glazbu, na tome sam i odrasla, od popa, rocka, jazza, klasike… ali volim poslušati i naše izvođače u tim žanrovima. Mogu samo reći da nisam ljubitelj lakih nota.

Radite i živite u Londonu, čime se točno bavite?

Svime kao i dosad: novinarstvom, uređivanjem projekata, vođenjem, PR-om, snimanjem, produciranjem, uz nadogradnju sportskog menadžmenta.

Nedavno ste otkrili i da ste u sretnoj vezi, možete li nam malo ispričati o svome odabraniku? Čime vas je osvojio?

Privatan život volim držati za sebe, tamo mu je i mjesto. Dovoljan mi je već ovaj javni posao. Nema tu puno filozofije, kad čovjek pronađe sebe i živi u skladu s onim što jest, sve dođe na svoje. Bio je to sasvim slučajan susret koji se pretvorio u prijateljstvo i ljubav.

Veliki ste borac u životu, imali ste ozbiljnih problema, kakvo je sada vaše zdravstveno stanje?

Stalno sam u životu u nekoj borbi, što svojoj, što u tuđima. Tako mi je izgleda pao grah. Al' ne žalim se, sve je to život i sve te to čeliči i gradi kao čovjeka, na što mogu biti samo ponosna. Bilo je zaista ružnih i mučnih epizoda, ali eto, to je iza mene, sad je sve nekako sjelo na svoje. Stres je uvijek prisutan, samo treba naučiti živjeti s njim i imati obrambene mehanizme. Napokon se dobro osjećam u svojoj koži, a najsretnija sam kad su ljudi koje volim dobro. To mi je najvažnije. Onda sam dobro i ja.

Inače redovito treniram sa svojom osobnom trenericom Vanjom, boravim u prirodi što je više moguće, klonim se toksičnih ljudi i negativne energije, imam svoj mir, svoj mali krug divnih ljudi i mikrosvijet koji mi je sve.

Kakvi su vam planovi? Imate li već neke nove projekte u vidu? Što planirate na privatnom planu? Možda povratak u Hrvatsku?

Život nas konstantno uči da ne treba puno planirati. Naposljetku, najbolje stvari događaju se spontano. Važno je samo znati što želiš u životu, odrediti prioritete i pronaći svoju ravnotežu. Što se projekata tiče, ima uvijek nešto zanimljivo i novo na obzoru, a kako sam freelancer, imam tu privilegiju birati s kime, kad i što raditi. Uvijek ću, kao i dosad, razmotriti zanimljive ponude bez obzira na to jesu li one u Hrvatskoj ili inozemstvu. Ja sam ionako stalno u pokretu i živim na dvije adrese, na relaciji inozemstvo – Hrvatska i nije mi baš nikakav problem organizirati svoj život u skladu s vlastitim prioritetima.

