FOKUSIRANI NA ODGOJ SINA

Slavna glumica nakon sedam godina braka predala papire za razvod: Donijeli smo tešku odluku

Foto: Instagram
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 21:00

Par je u svibnju 2019. dobio svoje jedino dijete, sina Genea. Amy Schumer i Chris Fischer nastavili su se međusobno podržavati tijekom braka, često surađujući na raznim projektima

Amy Schumer (44) službeno je podnijela zahtjev za razvod od svog supruga Chrisa Fischera, prenosi Us Weekly. Glumica je predala zahtjev u utorak, 6. siječnja, Vrhovnom sudu okruga New York, prema dokumentima do kojih je došao Us Weekly. „Bla bla bla. Chris i ja donijeli smo tešku odluku da okončamo naš brak nakon sedam godina“, objavila je Schumer putem Instagrama 12. prosinca 2025. „Jako se volimo i nastavit ćemo se fokusirati na odgoj našeg sina. Molimo javnost da poštuje našu privatnost u ovom razdoblju.“ Tada je Schumer podijelila fotografiju na kojoj ona i njezin suprug nasmijani zajedno voze njujorškom podzemnom željeznicom. Schumer i Fischer počeli su se viđati u studenom 2017., a nekoliko mjeseci kasnije zaručili su se. „Način na koji me moj sadašnji suprug zaprosio bio je potpuno bezvrijedan“, našalila se Schumer tijekom svog monologa u emisiji Saturday Night Live u svibnju 2018.

„Bila je to glupa prosidba. Bilo je jutro. Spavala sam. Bacio je kutijicu na mene i rekao: ‘Kupio sam ti ovo.’ Ali to je realistična prosidba.“ Unatoč ne baš dojmljivoj prosidbi, Schumer i slavni chef vjenčali su se u veljači 2018. Par je u svibnju 2019. dobio svoje jedino dijete, sina Genea. Schumer i Fischer nastavili su se međusobno podržavati tijekom braka, često surađujući na raznim projektima. Zajedno su radili na Schumerinoj Hulu seriji Life & Beth, pri čemu je Fischer sudjelovao kao savjetnik za scenarij. U studenom 2025. pojavile su se glasine da su Schumer i Fischer naišli na probleme u vezi. Par je istog mjeseca prodao svoju kuću u Brooklynu za 11 milijuna dolara. Unatoč nagađanjima o razlazu, Schumer je početkom prosinca 2025. hvalila svog supruga dok se prisjećala operacije endometrioze iz 2021.

„Amy i dalje obožava Chrisa, samo ne romantično“, rekao je izvor ekskluzivno za Us nakon što je vijest o razlazu dospjela u medije. „On je sjajan čovjek i još bolji otac.“ Izvor je u prosincu 2025. objasnio da je njihov brak jednostavno „izgubio iskru“, napominjući da „nije postojao neki veliki, skandalozni povod za razlaz“. Izvor je dodao da otuđeni par već „mjesecima“ pokušava shvatiti kako će njihov razlaz izgledati, osobito kada je riječ o njihovom šestogodišnjem sinu. „Cilj je učiniti prijelaz što mirnijim kako se ne bi remetila sinova svakodnevica“, rekao je izvor za Us. „Jedna od mnogih stvari oko kojih se slažu jest da Gene i njegova sreća uvijek dolaze na prvo mjesto.“
showbiz razvod Amy Schumer

