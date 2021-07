Kakva baka! Bivša Mamićeva supruga (49) pokazala liniju u badiću, javile joj se Nina Badrić i Ivana Vida

Poduzetnica Vanja Horvat (49), bivša supruga Zorana Mamića pokazala je kako uživa na odmoru. Vanja je pozirala na jahti u crno bijelom badiću zanimljivog kroja, a pokazala je figuru na kojoj joj mogu pozavidjeti i neke mlađe djevojke.

Fotka je brzo skupila nekoliko stotina lajkova, a Vanja je dobila i gomilu komplimenata. U komentarima su joj se javile Nina Badrić, Ivana Vida, Matea Ibanez, Suzy Josipović, Snježana Mehun, ali i mnogi drugi, koji su poduzetnici odlučili ostaviti emotikone vatre.

Foto: Instagram

Inače, njezin hobi jahanje konja pomaže joj da ostane u kondiciji, a dobroj formi sigurno pridonosi i trčanje za unukom Vitom koju Vanja obožava. Kada je njezina kći Nina rodila Vanja je u jednom intervju rekla kako je ona moderna baka, a često je zovu i najljepšom bakom. - Ja sam jedna moderna baka, a ona moderna mama.

Rodila sam sa 22 godine, a ona sa 24, međutim, Nina je puno opuštenija. Imala sam fakultetske obaveze, a i selili smo se u to vrijeme. Bilo je puno drugih prioriteta i obveza. Ja sam uvijek bila sva nekako to mora biti to, moraju jesti to, moraju izaći u toliko sati, šetnje, a ona je puno opuštenija i sve stigne - izjavila je tada Vanja.

Njezina unučica sada ima dvije i pol godine i Vanja je nedavno rekla kako je jako interesantna i puno priča, želi s njom kuhati i kaže da je nevjerojatno dijete. Prošle godine Vanja se zaručila za Mladena Vebera, koji je u travnju ove godine proglašen predsjednikom uprave Mlinara, s kojim je u vezi dvije godine, ali par još nije odlučio kada će se vjenčati.

