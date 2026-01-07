Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Tomislav oduševio ljubavnim pismom, a Josip Kseniji darovao ključ svoje kuće: 'Hoću, bit ću ti cura!'

VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 22:51

Dejan i Miljana susreli su se na brodu na povratku kući, a on joj je poklonio cvijeće kao znak pomirenja. Kazao je kako bi volio da ostanu prijatelji. Ksenija i Josip Đ. i dalje žive svoj san u kolibi u Sloveniji, dogovaraju se oko svega, a sve slade poljupcima i zagrljajima

Parovi u 'Ljubav je na selu' uživaju u posljednjim trenucima na svojim putovanjima. I dok je nekima zajednička budućnost sigurna stvar, neki još uvijek ne znaju na čemu su... Ankica bi s Robertom voljela probati graditi vezu, a on i dalje traži riječi: „Volio bih da ostanemo dobri prijatelji i dalje pa da nakon ovog svega probamo naći neki put. Sve mi je ovo prebrzo. Vidim nas u budućnosti, ali ako imaš strpljenja.“ „Hoćeš mi biti dečko? Od ovog trenutka“ podbola ga je ipak Ankica i uhvatila na prepad, a Robi je nesigurno rekao da hoće, „Sad je to tako na brzinu izvela... Nisam spreman.“

„Vjerujem da ljubav postoji, mi smo kliknuli na prvu i sad to treba graditi“, Ankica je vjerovala u čuda. „Mislim da se ne vidim još definitivno u ljubavi“, priznao je Robert na izjavama. Nakon svađe, Miljana i Dejan jutro su proveli odvojeno, razmišljajući u svemu. Farmer je, pak, odlučio nazvati Valentinu, koju je izbacio sa svoje farme, kako bi provjerio kako je. „Neodlučan sam bio... Mislim da bi mi bilo najbolje s Valentinom“, priznao je kako bi sada promijenio svoju odluku, „Ne volim je ni ništa, ali najopuštenija je, ne radi scene i mislim da bi mi s njom bilo najbolje.“

Dejan i Miljana susreli su se na brodu na povratku kući, a on joj je poklonio cvijeće kao znak pomirenja. Kazao je kako bi volio da ostanu prijatelji. Ksenija i Josip Đ. i dalje žive svoj san u kolibi u Sloveniji, dogovaraju se oko svega, a sve slade poljupcima i zagrljajima. „Nisam mislila da je toliko romantičan“, zadovoljna je bila Ksenija. Romantika se itekako nastavila kad je Josip rezervirao restoran samo za njih, kako bi maksimalno mogli uživati jedno u drugome.

„Hoću, Josipe, bit ću ti cura“, odgovorila je presretna Ksenija na Josipovo pitanje, a on ju je iznenadio i novim darom – ključem njegove kuće, sad kad su i službeno zajedno. Viki i Tomislav na Korčuli uživali su u koktelima, a mladi farmer nije štedio na komplimentima: „Izgledaš kao filmska diva!“ Priznao je da je uz nju počeo drukčije gledati i na razliku u godinama, tj. da njegovih 13 godina više možda ne bi predstavljali problem u njihovoj vezi. Čak joj je napisao i pismo u kojem joj je poručio da vjeruje u njihovu budućnost, no poštovat će što god ona odlučila.

„Svakako ću pamtiti ovo naše putovanje i sačuvat ću pismo“, kazala je Viki dok joj je glas drhtao od emocija. A nakon kraja putovanja, voditeljica Anita Martinović s odmakom je odlučila okupiti sve parove na jednom mjestu kako bi provjerila ima li pomaka u njihovim vezama, ali i kako bi se zajedno s njima dobro zabavila. Svi su bili uzbuđeni zbog ponovnog zajedničkog susreta. Voditeljica je za njih pripremila party bus u kojem su, uz dobru glazbu, ples i šampanjac, svi skupa krenuli do svoje destinacije. A kako je prošlo zajedničko druženje i koliko se parovi uistinu međusobno poznaju, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' u ponedjeljak od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

