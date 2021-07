Moćnim glasom oduševila uzvanike ne Rimčevu vjenčanju, a sada se sprema za Ameriku: 'Ostvario mi se san'

Mladu pjevačicu Filomenu Puljiz (22) publika ponajviše pamti po nastupu u RTL-ovom glazbenom showu "Zvijezde ljetni hit", a prošlog je vikenda zapjevala na vjenčanju Mate Rimca i sve oduševila svojim moćnim vokalom.

-Sudjelovanje u showu "Zvijezde ljetni hit" nije mi ni pomoglo, ali ni odmoglo u karijeri. Natjecanje je bila neka vrsta mog eksperimenta i na to gledam kao dobro iskustvo, no osobe kojima sam istinski zahvalna i koje su mi pomogle su Tomislav Mrduljaš i grupa Dalmatino kojima sam bila prateći vokal, govori nam Filomena, a njezin moćan vokal prije nekoliko godina očarao je i suprugu Mate Rimca, Katarinu.

-Sjećam se tog dana kao da je bio jučer, bila je zima, a ja sam s kolegama imala svirku u jednom splitskom kafiću. Nije bilo puno ljudi, svega nekoliko stolova među kojima je bila i Katarina s prijateljicama. Nakon svirke, Katarina i ja smo razmijenile kontakte, zapratile se na društvenim mrežama kako to već i biva, a već mi je i tada spomenula kako bi voljela da joj u budućnosti voljela da pjevam za nju ako za to bude prilike i tako je sve krenulo, ispričala nam je pjevačica, a posebno joj je drago što ju je Katarina pratila kroz karijeru i dala joj čast da bude dio njenog velikog dana.

-Kate me nazvala i rekla da se udaje i hoću li pjevati na njenoj svadbi, naravno nisam ju mogla odbiti. Dala mi je potpunu slobodu oko izbora pjesama, ja sam joj poslala popis koji joj se odmah svidio tako da smo to veoma brzo dogovorile. Sa mnom su pjevali i kolege Mate Marin Pocrnjić i Boris Stanića za koje sam znala da će to odraditi najbolje. Bilo je posebno vidjeti uzvanike pune emocija kako snimaju taj trenutak Katarininog ulaska u crkvu, a same pohvale Filomena ima i za organizaciju vjenčanja koje je kako kaže bilo na svjetskoj razini.

-Lokacija i organizacija, ma sve je bilo posebno. Katarina je predivna žena, njezina osobnost i stas su stvarno nešto posebno, a tako je organizirala i vjenčanje, nije se brinula što će drugi reći, sve je bilo baš u njihovom stilu. Vjenčanica je stvarno bila predivna, a Mate je bio Mate, nosio je ono što mu se sviđa, a sve se opet savršeno uklopilo. Bio je to spoj modernog i tradicionalnog, stvarno je bilo za svakoga ponešto.

Filomena je od malena ljubiteljica duhovne glazbe i dalmatinske šansone, no otkrila nam je kako su njezini planovi trenutno malo dalji od Hrvatske.

-Moja je želja školovati se i biti što bolja u onome što radim. Od rujna krećem pohađati Berklee College of Music u Bostonu što je bio moj san od malena. Oduvijek sam voljela afroameričke pjevačice poput Beyonce i Whitney Houston, jednostavno volim taj vokal, dodaje Filomena, koja je za audiciju pjevala na francuskom.

-Želim se školovati i biti što bolja u onome što radim, a to je pjevanje. Također, voljela bih da moja priča bude vjetar u leđa djevojčicama koje se možda boje ili nemaju dovoljno podrške i da mogu vidjeti kako se snovi mogu živjeti, pa je Filomena upravo zato odabrala Berklee College of Music u Bostonu, budući da slovi za jedan od top deset fakulteta u Americi.

-Ispred mene je novi izazov, jedva čekam otputovati u Ameriku i okrenuti novo poglavlje. Drago mi je da je i kod nas došlo do nekih promjena, nova lica i novi zvuk su zaista probudili glazbenu scenu, ali nadam se da ona prava dalmatinska šansona ponovno oživjeti, zaključila je Filomena.

