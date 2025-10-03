Naši Portali
POSLAO SNAŽNU PORUKU

Glumac (52) iz 'Uvoda u anatomiju' snimljen u invalidskim kolicima, bori se s teškom bolešću

U.S. HHS Secretary Kennedy Jr. and Centers for Medicare and Medicaid Services Administrator Oz attend a press conference, in Washington
Foto: KEVIN MOHATT/REUTERS
Autor
Vecernji.hr
03.10.2025.
u 22:00

Eric Dane, najpoznatiji po ulozi u seriji "Uvod u anatomiju" poslao je snažnu poruku svojim obožavateljima. Više detalja doznajte u nastavku

Eric Dane, 52-godišnji glumac, nedavno je javnosti otkrio da mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), a sada je poslao snažnu poruku svojim obožavateljima. Ovaj put, viđen je na aerodromu u Washingtonu, u invalidskim kolicima, a paparazzo mu je prišao i pitao što bi želio poručiti zabrinutim obožavateljima. "Zadrži vjeru, čovječe", odgovorio je kratko, prenosi Daily Mail. Na komentar muškarca koji mu je rekao da mu cijela država želi dobro, Eric je s osmijehom uzvratio: "Hvala ti, brate."

Uz njega je bio asistent, a primjetno je bilo da mu je govor usporen. Iako se bori s napredovanjem bolesti, Eric, poznat po ulogama u serijama "Grey's Anatomy" i "Euphoria", hrabro nastoji živjeti život u trenutku. "On želi uživati u onome što ima sada jer je svjestan da mu sutra ništa nije zajamčeno. Ne želi da ljudi tuguju zbog njega ili da ga sažalijevaju dok se suočava s ovom teškom bolešću. Umjesto toga, želi da oni koji su u njegovom životu budu prisutni, sretni i pozitivni. To mu je danas glavni izvor motivacije", otkrio je izvor blizak glumcu.

Njegova najveća podrška dolazi od obitelji, posebice supruge Rebecce Gayheart i njihovih kćeri Billie i Georgije. Rebecca, koja je nekoć podnijela zahtjev za razvod, ali ga kasnije povukla, nedavno je govorila o tome kako bolest njezinog supruga utječe na njihove djevojčice. "To je srceparajuće. Moje djevojčice jako pate. Pokušavamo se nositi s tim i proći kroz ovo razdoblje s podrškom profesionalnih terapeuta. Trudimo se zadržati nadu i proći kroz sve to s dostojanstvom, gracioznošću i ljubavlju", izjavila je Rebecca.

Evo kakav jelovnik očekuje Gabrijelu Žalac u zatvoru! Ranije je od državnog novca sebi platila i feštu rođendana
U.S. HHS Secretary Kennedy Jr. and Centers for Medicare and Medicaid Services Administrator Oz attend a press conference, in Washington
1/18

Eric je nedavno bio i u videu organizacije I AM ALS, u kojem je pozvao na ubrzanje istraživanja o ALS-u. Na ovaj način želio je skrenuti pozornost na potrebu za bržim razvojem lijeka za ovu tešku bolest. "Ja sam Eric. Glumac, otac i sada osoba koja živi s ALS-om. ALS je neizlječiv već više od stoljeća, a mi više nećemo prihvatiti status quo. Trebamo najbrži put do lijeka, zbog toga sam se pridružio inicijativi ‘Push for Progress‘ s organizacijom I AM ALS. Naš cilj? Milijardu dolara u naredne tri godine. Zajedno ćemo obnoviti povijesni zakon ACT za ALS, omogućiti pristup obećavajućim tretmanima tisućama pacijenata poput mene i konačno krenuti prema okončanju ove bolesti", poručio je Eric i pozvao svoje obožavatelje da doniraju.

Nećete vjerovati čime se bave roditelji 40 godina mlađe supruge vlasnika Sokol Marića
U.S. HHS Secretary Kennedy Jr. and Centers for Medicare and Medicaid Services Administrator Oz attend a press conference, in Washington
1/14

Na videu je bilo vidljivo pogoršanje njegovih simptoma. Govorio je usporeno i pomalo nerazgovijetno, a u nekim trenucima ruke su mu se nekontrolirano trzale. Prije snimanja ovog videa, Eric je govorio o napretku svojih simptoma i rekao da ima "jednu funkcionalnu ruku". "Moja dominantna strana, lijeva ruka, još uvijek funkcionira, dok je desna potpuno prestala raditi", izjavio je, dodajući da bi uskoro mogao izgubiti funkciju i u lijevoj ruci te da postoji mogućnost da izgubi funkciju nogu.

Ključne riječi
glumac bolest ALS Hollywood Eric Dane showbiz

