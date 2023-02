Preminuo Charles Kimbrough, glumac iz popularnog sitcoma 'Murphy Brown'

Charles Kimbrough, glumac najpoznatiji po svom radu na CBS-ovom hit sitcomu "Murphy Brown", preminuo je u 87. godini života.

Prema njegovoj obitelji, Kimbrough je umro prirodnom smrću 11. siječnja u bolnici Južne Kalifornije u Culver Cityju u Kaliforniji, a vijest je objavljena sinoć.

Žalimo zbog gubitka Charlesa Kimbrougha, klijenta i prijatelja više od 30 godina. Bilo na pozornici ili ispred kamere, bilo ga je zadovoljstvo vidjeti, kazala je njegova agentica Donna Massetti. Kimbroughov portret voditelja Jima Diala u seriji Murphy Brown donio mu je nominaciju za Emmyja za izvanrednog sporednog glumca u humorističnoj seriji 1990.

Pojavio se u svih 247 originalnih epizoda serije kada se emitirala od 1988. do 1998., a reprizirao je svoj lik u tri epizode u ponovnom pokretanju 2018., piše The New York Times.

Kreatorica "Murphy Brown" Diane English kazala je u jednom intervjuu da je Kimbrough "napisao cijelu biografiju za svoj lik prije nego što ga je počeo glumiti."

- Charlie je najsimpatičniji, mršav, sladak, divan muškarac. Kada je došao na audiciju kao Jim Dial, donio je sve: držanje poluge, glas sidra, zalizanu kosu. Liku je dao vjerodostojnost."

Njegovo kruto, pompozno ponašanje učinilo ga je idealnim za uvijek aktualne zaplete serije. U jednoj epizodi iz 1997. Jim ima zadatak pronaći marihuanu za Murphy, koja želi ublažiti simptome svoje kemoterapije.

"Vau, pogledaj sve ovo, mora da si potrošio cijelo bogatstvo", uzvikuje Murphy dok uvis drži veliku plastičnu vrećicu s kanabisom. "Prokleto točno jesam!" Jim odgovara. “Vrećica od nikla, moja teta Sally.”

Kimbrough je 2012. rekao za The Wall Street Journal: "Nažalost, stvarno sam dobar u glumljenju magarca ove ili one vrste. Uvijek sam bio pomalo samosvjestan kao glumac, i pretpostavljam da se to ponekad čita kao pompozan. Kada sam imao 30 godina, nekako sam na audiciji ostavio dojam da su me mentalno obukli u trodijelno odijelo ili mi stavili torbicu u ruku. Ako je postojao ukočeni tip, redatelj bi se razvedrio kad bih ušao. To nije bio odgovor koji sam želio. Bio sam u tjeskobi - rekao je Kimbrough.

Glumac se ženio dva puta. Od prve supruge Mary Jane, glumice koju je upoznao na Yaleu, razveo se 1991. godine, a 11 godina kasnije oženio je Beth Howland, koja je zajedno s njim igrala u "Company" kao nevjesta opterećena tjeskobom, i koja je kasnije stekla slavu kao Vera, vrckasta konobarica u restoranu, u dugotrajnom sitcomu "Alice". Beth je umrla 2016. Osim sina Kimbrough je iza sebe ostavio sestru Lindu Kimbrough i pokćerku Holly Howland.

