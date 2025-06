Preminuo bivši sudionik popularnog showa, imao je samo 25 godina. Mama i tata su neutješni: 'Shrvani smo'

Tragična vijest potresla je javnost - Sam Gardiner, nekadašnji sudionik popularnog reality showa "Race Across the World", izgubio je život u 25. godini nakon kobne prometne nesreće. Incident se dogodio u Manchesteru u ponedjeljak, 26. svibnja, kada je Samovo vozilo izgubilo kontrolu, sletjelo s ceste i prevrnulo se. Nažalost, unatoč brzoj intervenciji hitnih službi i prijevozu u bolnicu, mladi muškarac nije preživio teške ozljede glave zadobivene u nesreći, izvještava The Mirror.

Sam je, kako pišu strani mediji, neposredno prije nesreće doputovao iz Škotske u Stockport kako bi proslavio rođendan s obitelji. Inače, radio je kao vrtlar i živio na slikovitoj zapadnoj obali Škotske. Slomljeni gubitkom, Samovi roditelji Jo i Andrew podijelili su dirljivu izjavu: "Shrvani smo. Naš Sam otišao je prerano. Bio je vedar, duhovit, odan i uvijek spreman pomoći. Pamtit ćemo ga s osmijehom i ljubavlju koja nikada neće nestati."

Mnogi će se sjetiti Sama iz 2020. godine kada je sudjelovao u drugoj sezoni "Race Across the World", putujući Južnom Amerikom sa svojom majkom Jo. Njihov šarmantni duo osvojio je srca gledatelja, iako nisu uspjeli završiti posljednju etapu putovanja zbog financijskih poteškoća.

GALERIJA Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina: Bori se s teškom dijagnozom

Samov ujak Jonny prisjetio se nećaka kao iskrene osobe koja je voljela prirodu, rad i životinje, posebno ističući blizak odnos koji je Sam imao sa svojom majkom. Produkcijski tim emisije "Race Across the World" također se oprostio od Sama dirljivim riječima: "Sam je pokazao koliko putovanje može promijeniti život. On i Jo su osvojili srca publike te je bio važan dio naše zajednice. Naše misli su uz njegovu obitelj i prijatelje."

VIDEO Naša glumica otvoreno o bolesti: Moram piti terapiju. Ne mogu terapiju uzeti danas, pa dva dana preskočiti