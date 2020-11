Muškarci u haljinama su novi trend? Nosio ih je David Bowie, a Styles je u njoj na naslovnici Voguea

Na naslovnici američkog izdanja Voguea zablistao je ni više ni manje nego – muškarac u haljini. Britanski glazbenik Harry Styles (26) tako je ujedno i prvi muškarac na naslovnici Voguea, a k tome i u haljini.

Osebujan stil

Tekstopisac, pjevač i glumac, poznat po osebujnom modnom stilu, razbio je tradiciju časopisa dugu čak 127 godina. Styles je u više navrata isticao da za njega ne postoji “žensko i muško odijevanje”, nego samo jedinstven stil. Primjerice, ove godine na dodjelu nagrada Brit Awards došao je u smeđem odijelu. Na sebi je imao veliku vintage kragnu koja se baš nedavno vratila u žensku modu, ali i bisernu ogrlicu i cipele Mary Jane, koje najčešće imamo prilike viđati upravo na ženama.

“Odjeća je tu za zabavu i eksperimentiranje. Kada maknete sve barijere, otvarate arenu za igranje. Ponekad, kad sam u šopingu, gledam i žensku odjeću jer je fantastična”, rekao je Styles za američki časopis. Britanska rock-legenda David Bowie na svom je omotu albuma iz 1971. učinio isto. Animirani cover albuma “The Man Who Sold the World” iz 1970. nacrtao je njegov prijatelj Michael J. Weller nakon što ga je Bowie sam zamolio da mu dočara melankoličan ton pjesama na albumu. No iako je Bowie pristao na to i omot je ugledao svjetlo dana, nešto mu je ipak nedostajalo. Angažirao je priznatog fotografa Keitha MacMillana da mu pomogne oko njegove druge ideje, koja je bila samo za britansko tržište. Tako se Bowie pojavio u dnevnoj sobi u kremastoplavoj “muškoj haljini”, kako je tada nazvana, dizajnera Michaela Fisha.

Brisanje granica

Da su u muškom modnom svijetu sve zastupljenije i haljine, pokazuje i to da je na 91. dodjeli Oscara lani u Los Angelesu zvijezda mjuzikla “Pose” Billy Porter odlučio prkositi modnim normama izašavši na crveni tepih u velikoj crnoj svečanoj haljini. Prilagođena kreacija dizajnera Christiana Siriana uključivala je oštro krojenu jaknu smokinga, koju je odjenuo preko baršunaste haljine bez naramenica. Igra muškosti i ženstvenosti na glumcu i pjevaču predodredila je hollywoodski kodeks odijevanja za svečanosti. Objašnjavajući svoj modni izbor, kazao je da je on oduvijek htio nositi svečanu haljinu, samo nije znao kada i gdje.

Porter kaže da se pokušava “pomiriti” sa svojim queer identitetom te da su njegovi modni odabiri postali moćan alat za samoizražavanje i predstavljanje. Čak se i jednom glazbeniku s naših prostora svidio taj trend pa Božu Vreću, jednog od najboljih interpretatora modernog sevdaha, često možemo vidjeti u haljini. Lani je na Sarajevo Film Festivalu nadmašio samog sebe i pojavio se u raskošnoj ružičastoj haljini s dugim šlepom koju je sam dizajnirao. No Božo haljine ne bira samo za svečane prigode. Ležerna šetnja Zagrebom ili pak nastup – Božo u haljini može sve.

Haljinu koju je nosio na proslom festivalu prodao je u Londonu i novac donirao Zemaljskom muzeju. Novac od prodaje ove haljine bit ce doniram Centru za slijepu djecu.

Možda su upravo svi oni bili razlog zašto se i sama moda okreće toj ideji rušenja fluidnosti i stereotipa. Primjerice, priznati modni brend Gucci u svojoj je novoj kolekciji ove godine lansirao haljinu za muškarce sa satenskom vrpcom i kragnicom.