Preminula TikTok zvijezda Zuza (14): borila se s leukemijom 11 godina, obitelj slomljena dvostrukom tragedijom

Tužna vijest o smrti 14-godišnje influencerice Zuze Beine potresla je njezine brojne pratitelje na društvenim mrežama, nakon što ju je potvrdila Zuzina obitelj. Djevojčica, koja je postala simbol hrabrosti i pozitivnosti za milijune svojih pratitelja, preminula je nakon iscrpljujuće jedanaestogodišnje borbe s akutnom mijeloičnom leukemijom. Njezina obitelj podijelila je srcedrapajuću poruku na deuštvwnim mrežama. "Slomljenih srca dijelimo vijest da je Zuza preminula jučer ujutro. Proživjela je 11 od svojih 14 godina s nemilosrdnim rakom, a ipak je živjela ispunjenije i zahvalnije od većine. Njezino postojanje zauvijek nas je promijenilo, a promijenit će nas i njezina smrt", napisali su u objavi koja je potresla njezine brojne obožavatelje.

Foto: Instagram

Zuzina borba započela je kada je imala samo tri godine. Tada joj je dijagnosticiran rijedak i agresivan oblik raka krvi i koštane srži koji se najčešće javlja kod odraslih. Unatoč poražavajućim prognozama, nije se predavala. Tijekom svog kratkog života, čak pet puta je pobijedila bolest, prošla je kroz tri transplantacije koštane srži i nebrojene cikluse kemoterapije. Njezina nevjerojatna snaga i otpornost bile su izvor inspiracije, no kako je sama objasnila u jednom od svojih videa, rak se sa svakim povratkom vraćao jači i teži za liječenje. Sudjelovala je i u nekoliko kliničkih ispitivanja novih lijekova, no njezina je bolest bila previše uporna.

Svoju tešku bitku odlučila je podijeliti sa svijetom putem platformi kao što su TikTok i Instagram, gdje je na računu @Zuzas_Way_To_Healing okupila gotovo dva milijuna pratitelja. Njezine objave nisu prikazivale samo bolničke dane i iscrpljujuće terapije, već i trenutke radosti, "spremi se sa mnom" videa, plesove s prijateljicama i iskrene ispovijesti o mentalnom i fizičkom stanju. Svojom autentičnošću i hrabrošću osvojila je srca ljudi diljem svijeta, a bila je i članica kreativne grupe "Glow House", koja okuplja mlade žene koje "sjaje iznutra". Kroz svoje objave, Zuza je podizala svijest o raku kod djece, pokazujući stvarnost života s teškom bolešću.

U svojim posljednjim objavama, Zuza je bila bolno iskrena o patnji koju je proživljavala. "Bit ću iskrena, u posljednje vrijeme moje zdravlje nije najbolje. Ni fizički ni psihički. Trpim toliku bol. Stalno sam na lijekovima protiv bolova", povjerila se svojim pratiteljima, ispričavajući se zbog odsutnosti s mreža nakon što je doživjela napadaj. Ipak, čak ni u najtežim trenucima nije izgubila osjećaj zahvalnosti. U svojoj posljednjoj objavi napisala je: "Dijagnoza raka učinila me duboko zahvalnom za svakodnevne stvari koje mnogi ljudi često uzimaju zdravo za gotovo." Nabrojala je jednostavne radosti poput hrane, prijateljstva, obitelji, životinja, pa čak i zabavu eksperimentiranja s frizurama koje joj je omogućila kemoterapija.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli

Cijela situacija još je tragičnija zbog činjenice da je Zuzina smrt uslijedila samo četiri dana nakon još jednog teškog gubitka u obitelji. Njezina majka, Dagmara Beine, objavila je da je njezin mlađi brat, Zuzin ujak Olaf Stieber, iznenada preminuo, ostavivši iza sebe suprugu i dvoje male djece. "Čini se nestvarnim napisati ove riječi, ali moj divni mlađi brat preminuo je neočekivano prije nekoliko dana. Svi smo u šoku i srca su nam slomljena", napisala je Dagmara, ne sluteći da će je samo nekoliko dana kasnije zadesiti i najgora moguća bol – gubitak vlastitog djeteta.

U objavi o Zuzinoj smrti, obitelj je istaknula kako je upravo njezin posljednji video, u kojem govori o zahvalnosti, savršen testament života ispunjenog i ljepotom i patnjom. "Više od svega, željela je biti normalno, zdravo dijete. Ali ono što je njezin život učinilo tako lijepim jest način na koji je naučila suočiti se s najtežim okolnostima i unatoč svemu živjeti ispunjeno", poručili su. U skladu s njezinom nesebičnom prirodom, obitelj je zamolila pratitelje da umjesto cvijeća, ako žele, doniraju sredstva za pomoć obitelji njezinog preminulog ujaka putem GoFundMe kampanje. U kratkom roku prikupljeno je gotovo 80.000 dolara, što svjedoči o dubokom tragu koji je Zuza ostavila na svoju zajednicu. Njezini profili preplavljeni su porukama sućuti i sjećanjima na njezinu hrabrost, zarazni duh i nevjerojatnu snagu koja će još dugo inspirirati sve one koji su je pratili.