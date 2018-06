Preminula prva meteorologinja HTV-a

Dr. sc. Vesna Jurčec, prva meteorologinja koja se počela pojavljivati na HTV-u, tadašnjoj TV Zagreb, i to u Poljoprivrednoj emisiji nedjeljom, preminula je jučer u 91. godini života, objavio je HRT.

Gimnaziju je polazila u Slavonskom Brodu i Karlovcu, gdje je maturirala 1948. godine. Geofiziku s meteorologijom diplomirala je 1952. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu. Nakon studija radila je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu u Zagrebu, današnjem Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ). Želeći se baviti i agrometeorologijom, 1956. upisala je studij agronomije, koji je napustila 1959. godine zbog poslijediplomskoga usavršavanja u Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Cambridge Mass., gdje je magistrirala pod vodstvom čuvenog prof. dr. sc. E. N. Lorenza. U Zagrebu je boravila od 1964. do 1966., kada je kao ekspert iz sinoptičke meteorologije u programu UN-a za razvoj preko Svjetske meteorološke organizacije (SMO) otišla u Institut za istraživanje i obuku (Institute for Research and Training) u Kairo.

Od 1972. do umirovljenja 1992. bila je savjetnica u Centru za meteorološka istraživanja u Zagrebu, a 1974. imenovana je i izaslanicom u Povjerenstvu za atmosferske znanosti i Povjerenstvu za osnovne sustave SMO, gdje je zastupala najprije SFRJ, zatim i Republiku Hrvatsku.

Bila je članica American Meteorological Society (Boston) od 1960. i prva predsjednica Hrvatskoga meteorološkoga društva 1965–66 a 1976. godine dobila je i posebnu nagradu Svjetske meteorološke organizacije.