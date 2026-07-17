Ante Gelo objavio prvu zajedničku fotografiju nakon vjenčanja s Jelenom Perčin, pokazao je kako uživaju

Slika govori više od tisuću riječi, a tom se izrekom vodio i naš proslavljeni glazbenik, skladatelj i aranžer Ante Gelo u svojoj posljednjoj objavi na Instagramu. Bez ijedne riječi u opisu, Gelo je sa svojim pratiteljima podijelio iznimno intiman trenutak s novopečenom suprugom, glumicom Jelenom Perčin. Na noćnom selfiju, snimljenom u uskoj, kamenoj uličici, par pozira nasmijan i zagrljen. Ova objava stiže kao svojevrsna potvrda nakon što je u medijima odjeknula vijest da su se Gelo i Perčin početkom srpnja vjenčali u potpunoj tajnosti. Svoju vezu, koja je započela 2023. godine, par je uspješno čuvao podalje od znatiželjnih pogleda, pa ne čudi što je i sama ceremonija vjenčanja održana u Italiji, u krugu samo najbližih članova obitelji i prijatelja. Fotografija s lokacijom na Arhipelagu La Maddalena potvrđuje nagađanja da par upravo ondje provodio svoje prve bračne dane.

Lokacija koju su odabrali za medeni mjesec uistinu je raj na zemlji. Arhipelag La Maddalena, smješten uz obalu Sardinije, nacionalni je park poznat po kristalno čistom tirkiznom moru, desecima skrivenih uvala i plaža poput slavne "Spiaggia Rosa" (Ružičaste plaže). Ovaj biser Mediterana idealno je mjesto za bijeg od svakodnevice i uživanje u zajedničkim trenucima, daleko od svjetla reflektora.

Što se tiče veze, iako su isprva čuvali svoju privatnost, sve se promijenilo nakon što su krajem 2025. godine snimljeni u strastvenom zagrljaju tijekom dočeka Nove godine u Dubrovniku. Kasnije su se zajedno fotografirali i na crvenom tepihu Večernjakove ruže. Danas više ne skrivaju svoju povezanost, redovito se pojavljuju na javnim događanjima te povremeno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Inače, 2024. godine na najprestižnijoj dodjeli nagrada Večernjakovoj ruži prvi put su se zajedno pojavili i time potvrdili svoju ljubav. Gelo je nedavno s pjevačicom Tatjanom Cameron Tajči nastupio će pred navijačima Svjetskog nogometnog prvenstva u Americi. Podsjetimo, jedna od naših najpoznatijih glumica, 45-godišnja Jelena Perčin, 19. siječnja proslavila je rođendan. Na Instagramu je podijelila brojne čestitke, a posebno je dojmila fotografija njezine kćeri Lote, profesionalne sportašice u jahanju, koja je majku poljubila u obraz uz poruku: "Sretan rođendan, mamice." Perčin je podijelila i fotografiju s partnerom Antom Gelom, koji ju je poljubio u obraz i pratio porukom: "Sretan rođendan, Jelena moja", uz nekoliko emotikona. Par je rođendan proslavio u jednom poznatom zagrebačkom restoranu, a glumica je podijelila još nekoliko čestitki svojih prijatelja.