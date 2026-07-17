Tuga u najpoznatijoj reality obitelji: 'Srce mi je slomljeno na milijun komadića, oprostili smo se od mame'

Kris Jenner (68), poznata kao "momagerica" i glava klana Kardashian-Jenner, prolazi kroz najteže trenutke. Na svom Instagram profilu podijelila je vijest o smrti svoje majke, Mary Jo "MJ" Campbell, koja je preminula u 91. godini života, samo deset dana prije svog 92. rođendana. Uz elegantni portret svoje majke, Kris je napisala dirljivu posvetu koja je rastužila milijune njezinih pratitelja. "Danas smo se oprostili od moje prelijepe mame MJ. Nema riječi kojima bih mogla opisati što mi je značila ili slomljeno srce zbog toga što se moram oprostiti. Moja mama bila je srce naše obitelji", započela je Kris svoju objavu.

Opisala je MJ kao ženu koja ju je naučila svemu što je u životu važno - žestoko voljeti obitelj, biti ljubazan, uvijek biti tu za voljene i cijeniti svaki zajednički trenutak. "Učila nas je da je obitelj sve. Pokazala nam je kako voljeti bezuvjetno i kako pronaći radost u malim trenucima. Pokazala mi je kako se suočiti sa životnim izazovima s otpornošću i vjerom", dodala je, ističući kako joj je srce slomljeno na milijun komadića. Mary Jo "MJ" Campbell bila je omiljeno lice obožavateljima reality showova "Keeping Up with the Kardashians" i "The Kardashians". Gledatelji su je zavoljeli zbog njezine topline, duhovitosti i mudrih savjeta koje je često dijelila sa svojim unukama. Njezina smrt predstavlja veliki gubitak ne samo za obitelj, već i za publiku koja je godinama pratila njihove živote.

U svojoj objavi, Kris se zahvalila majci na svakoj žrtvi, mudrosti i ljubavi koju im je pružila. "Nedostajat će mi naši svakodnevni razgovori, tvoj osmijeh, tvoj smijeh... Srca su nam slomljena, ali nalazimo utjehu znajući da ljubav poput tvoje nikada istinski ne odlazi", napisala je. Ispod objave nanizali su se komentari podrške brojnih prijatelja, slavnih osoba i obožavatelja koji su izrazili sućut obitelji. Ova tragedija dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je obitelj izgubila još jednog člana. Naime, Krisina mlađa sestra i MJ-ina kći, Karen Houghton, preminula je u ožujku 2024. godine. Gubitak kćeri i sada majke u tako kratkom roku nesumnjivo je ostavio dubok trag na cijeloj obitelji. MJ se tijekom života hrabro borila i s teškim bolestima, preživjevši rak dojke i debelog crijeva, što je svjedočilo njezinoj iznimnoj snazi.

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Kris je svoj oproštaj zaključila riječima koje svjedoče o dubokoj povezanosti s majkom: "Kada pogledam svoju djecu i unuke, zauvijek ću vidjeti komadiće tebe u svima nama. Nema dijela mene koji nisi oblikovala. I ako sam išta dobro učinila na ovom svijetu, to je zato što sam provela život pokušavajući živjeti na način koji bi te učinio ponosnom. Hvala ti što si nam dala sve."