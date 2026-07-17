Kći Gorana Višnjića je Kraljica Hrvatske i poslala je važnu poruku: 'Ljubav se ne kupuje. Čeka te u skloništu'

Udruga Prijatelji životinja objavila je na svom Instagram profilu vizuale nove kampanje kojom već 24. godinu zaredom upozorava na tužnu hrvatsku tradiciju - masovno napuštanje životinja uoči godišnjih odmora. Ove godine, zaštitno lice kampanje „Obitelj na more, a pas na ulicu?!” je Lana Lourdes Rupić, studentica građevinarstva koja titulu Kraljice Hrvatske nosi manje od godinu dana, ali, kako ističu iz udruge, titulu prijateljice životinja nosi cijeli život. Lana je, podsjetimo, kći Gorana Višnjića.

Na dirljivim promotivnim fotografijama, koje potpisuje nagrađivani fotograf i autor kratkih filmova Pavle Kaplanec, Lana pozira s Olgom i Fendijem, šarmantnim psima iz riječkog azila „Društvo za zaštitu životinja Rijeka”. S jasnom porukom „Ljubav se ne kupuje. Čeka te u skloništu.”, kampanja snažno podsjeća da životinje nisu potrošna roba koju se odbacuje kada postane teret, već punopravni članovi obitelji za koje preuzimamo odgovornost za cijeli njihov život. Odluka da upravo Lana bude lice kampanje nije nimalo slučajna.

Njezina ljubav prema životinjama nije samo poza za kamere; mlada misica i sama je vlasnica dviju udomljenih kujica, Rije i Lou. Posebno je dirljiva priča o kujici Lou, koju je Lana spasila iz nedavnog slučaja teškog zanemarivanja pasa u blizini Učke, pružajući joj novi život. Svojim angažmanom i osobnim primjerom želi potaknuti građane da umjesto kupnje pruže priliku nekom od tisuća pasa i mačaka koji strpljivo čekaju svoj dom u skloništima diljem zemlje.

Kampanja „Obitelj na more, a pas na ulicu?!” pokrenuta je kako bi se osvijestio problem koji eskalira svakog ljeta, ostavljajući iza sebe prepuna skloništa i nebrojene žrtve na ulicama. Cjelokupni vizualni identitet kampanje osmislio je dizajner Valentin Preložiček, a središnji motiv su jasne poruke "NE NAPUŠTAJ", "UDOMI" i "NE KUPUJ", koje se ističu i na zelenim maramama koje nose simpatični Olga i Fendi.