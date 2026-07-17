FOTO Kakav glamur! Podsjećamo na najzanimljivija modna izdanja s Pula film festivala

Tihana Lazović oduševila je spojem maksi suknje u boji vanilije, jednostavnog crnog topa i upečatljivog slamnatog šešira. Chic styling s mediteranskim prizvukom istaknuo se kao jedno od najoriginalnijih izdanja na crvenom tepihu.
Tihana Lazović oduševila je spojem maksi suknje u boji vanilije, jednostavnog crnog topa i upečatljivog slamnatog šešira. Chic styling s mediteranskim prizvukom istaknuo se kao jedno od najoriginalnijih izdanja na crvenom tepihu.
Foto: Priredba studio
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Nika Grbelja odlučila se za satensku haljinu boje šampanjca s tankim naramenicama i kontrastnim crnim obrubom, a dobitnica Zlatne Arene za najbolju sporednu žensku ulogu Aleksandra Janković odabrala je satensku haljinu zagasite žute nijanse.
Nika Grbelja odlučila se za satensku haljinu boje šampanjca s tankim naramenicama i kontrastnim crnim obrubom, a dobitnica Zlatne Arene za najbolju sporednu žensku ulogu Aleksandra Janković odabrala je satensku haljinu zagasite žute nijanse.
Foto: Priredba studio
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Vini Jurčić predstavila je moderniju interpretaciju crvenog tepiha u mini haljini krojenoj poput sakoa
Vini Jurčić predstavila je moderniju interpretaciju crvenog tepiha u mini haljini krojenoj poput sakoa
Foto: Priredba studio
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Među klasičnim večernjim izdanjima istaknula se i Marija Škaričić, koja je ostala vjerna bezvremenskoj eleganciji odabravši crnu midi haljinu spuštenih ramena sa suptilnim svjetlucavim detaljima
Među klasičnim večernjim izdanjima istaknula se i Marija Škaričić, koja je ostala vjerna bezvremenskoj eleganciji odabravši crnu midi haljinu spuštenih ramena sa suptilnim svjetlucavim detaljima
Foto: Priredba studio
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Ivana Roščić odabrala je tamnoplavu maksi haljinu minimalističke siluete s dubokim V-izrezom i transparentnim čipkastim umetkom u struk
Ivana Roščić odabrala je tamnoplavu maksi haljinu minimalističke siluete s dubokim V-izrezom i transparentnim čipkastim umetkom u struk
Foto: Priredba studio
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Ovogodišnja dobitnica Zlatne Arene za najbolju glavnu žensku ulogu Snježana Sinovčić Šiškov koja je odabrala crno odijelo sa strukturiranim sakoom i širokim hlačama te potvrdila kako dobro krojeno odijelo može biti jednako efektno kao i najraskošnija toaleta
Ovogodišnja dobitnica Zlatne Arene za najbolju glavnu žensku ulogu Snježana Sinovčić Šiškov koja je odabrala crno odijelo sa strukturiranim sakoom i širokim hlačama te potvrdila kako dobro krojeno odijelo može biti jednako efektno kao i najraskošnija toaleta
Foto: Priredba studio
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Dobitnica Zlatne Arene za najbolju sporednu žensku ulogu Aleksandra Janković odabrala je satensku haljinu zagasite žute nijanse.
Dobitnica Zlatne Arene za najbolju sporednu žensku ulogu Aleksandra Janković odabrala je satensku haljinu zagasite žute nijanse.
Foto: Priredba studio
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Judita Franković uvijek posebna
Judita Franković uvijek posebna
Foto: Priredba studio
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Foto: Priredba studio
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Foto: Priredba studio
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Foto: Priredba studio
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Među koloristički najodvažnijim izdanjima istaknula se Anđelka Stević Žugić, koja je zablistala u upečatljivom crvenom kombinezonu lepršavih rukava i širokih nogavic
Među koloristički najodvažnijim izdanjima istaknula se Anđelka Stević Žugić, koja je zablistala u upečatljivom crvenom kombinezonu lepršavih rukava i širokih nogavic
Foto: Priredba studio
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Foto: Priredba studio
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Crno-bijelu estetiku inspiriranu klasičnim smokingom predstavile su Ana Begić Tahiri i Csilla Barath Bastaić u kreacijama Ivana Friščića za brend Delight. Glumice su odabrale usklađena crno-bijela izdanja inspirirana klasičnim smokingom, reinterpretirana kroz suvremene modne siluete
Crno-bijelu estetiku inspiriranu klasičnim smokingom predstavile su Ana Begić Tahiri i Csilla Barath Bastaić u kreacijama Ivana Friščića za brend Delight. Glumice su odabrale usklađena crno-bijela izdanja inspirirana klasičnim smokingom, reinterpretirana kroz suvremene modne siluete
Foto: Priredba studio
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Foto: Priredba studio
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