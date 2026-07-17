FOTO Kakav glamur! Podsjećamo na najzanimljivija modna izdanja s Pula film festivala
Tihana Lazović oduševila je spojem maksi suknje u boji vanilije, jednostavnog crnog topa i upečatljivog slamnatog šešira. Chic styling s mediteranskim prizvukom istaknuo se kao jedno od najoriginalnijih izdanja na crvenom tepihu.
Nika Grbelja odlučila se za satensku haljinu boje šampanjca s tankim naramenicama i kontrastnim crnim obrubom, a dobitnica Zlatne Arene za najbolju sporednu žensku ulogu Aleksandra Janković odabrala je satensku haljinu zagasite žute nijanse.
Ovogodišnja dobitnica Zlatne Arene za najbolju glavnu žensku ulogu Snježana Sinovčić Šiškov koja je odabrala crno odijelo sa strukturiranim sakoom i širokim hlačama te potvrdila kako dobro krojeno odijelo može biti jednako efektno kao i najraskošnija toaleta
Crno-bijelu estetiku inspiriranu klasičnim smokingom predstavile su Ana Begić Tahiri i Csilla Barath Bastaić u kreacijama Ivana Friščića za brend Delight. Glumice su odabrale usklađena crno-bijela izdanja inspirirana klasičnim smokingom, reinterpretirana kroz suvremene modne siluete