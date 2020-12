PREMIJERA Daleka obala sita je korone i politike, zato svima donosi relaksaciju svojim novim singlom

Pjesma “U reggaeu je spas” novi je singl Daleke obale koji donosi spas od koronavirusa, politike i svih loših vijesti kojima smo prepravljeni u 2020. godini. Nakon bombastične rock himne “Od tebe ća”, ovo je drugi singl benda otkako je pojačan novim frontmenom Jakšom Jordesom. Uz singl dolazi i popratni spot koji je snimio Danilo Caković.

Za glazbu i tekst pjesme “U reggaeu je spas” zaslužan je Jadran Vušković, a iza aranžmana stoje Jadran Vušković, Boris Hrepić, Zoran Ukić, Jakša Jordes te producent Leo Anđelković.

Izraz koji najbolje opisuje nastanak pjesme je – tiha voda brege dere. Naime, Zoran Ukić potaknuo je samozatajnog Jadrana Vuškovića da napravi pjesmu za bend. “Dok smo tako sidili u ateljeu di vježbamo, kažem Jadranu: “Ajde brate, daj i ti napravi neku pismu”, na što je on rekao kako ima jednu, ali da ne zna je li dovoljno dobra za bend”, prepričava Ukić. Nakon što mu je Jadran odsvirao pjesmu, on je oduševljeno slao snimku Hrepi koji je ostao u šoku koliko je pjesma dobra. Poslije toga nije bilo ikakve dileme, bend se momentalno primio posla i snimio “pravu ozbiljnu pismu s fenomenalnim tekstom”, kako ju je nazvao Hrepić.

“Glavni krivac” za pjesmu Jadran Vušković kaže kako je tekst pjesme nastajao u fazama. “Prvo sam pisao o okruženju u kojem živimo, o silama koje drmaju svijet normalnog čovjeka. To su prve dvije kitice, a kad se pojavila korona, to je zaokružilo taj crni dio priče”, pojašnjava Vušković te nadodaje kako mu je bila potrebna svjetlija strana priče koja će kontrirati crnilu. Za to mu je pomogao film o Bobu Marleyju. “Iako je imao teško odrastanje, izdigao se u veličinu punu ljudske topline i životnog veselja. Upravo to me inspiriralo”, ističe Vušković koji pjesmom želi poručiti kako ljudi koji drmaju ovim svijetom nisu ništa značajniji od naših “malih života”. “Bitna poruka pjesme je da se prava, svemirska vrijednost nalazi u onome što se ne može kupiti - u ljubavi i radosti življenja koje simbolizira reggae glazba”, zaključuje Vušković.

Foto: Promo

Pjesma “U reggaeu je spas” značajna je po tome što savršeno ocrtava ludilo u kojem se nalazimo, nudi odmor od te manije, ali je značajna i po tome što je u bend dovela novog frontmena. “Hrepa je reka kako bi dobro lega saksofon u pismu i da će zvati Jordesa da ga snimi. Tako je i bilo, iako su na kraju priče Leo i Jordes maknuli saksofon iz pisme, a Jordes je posta novi pivač i frontmen Daleke obale”, pojasnio je Zoran. “Ova situacija zorno pokazuje dušu ovog benda. Dočarava stvarne odnose među nama, pokazuje kako je svakom dana sloboda sviranja i odluke. Riječ “bend” prava je riječ za ove ljude”, zaključuje Jakša Jordes.

Za više informacija, zapratite Facebook i Instagram profil Daleke obale. Novi singl “U reggaeu je spas” poslušajte putem svog omiljenog streaming servisa od petka, 4. prosinca.

Foto: Promo