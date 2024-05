Pregršt dobre glazbe i ovog ljeta u Trilju: 'Održimo blues mladim'

Sedmo izdanje Thrill Blues Festivala u prekrasnom Trilju ove će se godine održati od 5. do 7. srpnja na pozornici u Gradskom parku. Ovogodišnji moto festivala je "Održimo blues mladim", kaže umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa.

- Zadnjih godina sam sa Sunnysidersima svirao na blues festivalima u Švicarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj i dalo se primijetiti da je publika koja posjećuje blues festivale uglavnom starije životne dobi dobrano iznad 50 godina, a i sami su izvođači tu negdje. To su sve strastveni ljubitelji bluesa i poznavatelji kvalitetne glazbe ili iskusni glazbenici i to nije u pitanju, pitanje koje se nameće je što nas čeka u budućnosti, kakva je sudbina i bluesa i blues festivala kad ta generacija odjaše k zalasku sunca. Mogu slobodno reći da je nama u Trilju i na Thrill Blues Festivalu situacija ipak vidno ružičastija. Ako bacite pogled na fotografije ili snimke mnogobrojne publike koja je svih ovih godina pohodila Gradski Park i uživala u programima našeg festivala lako se primijeti da je poprilično šarolika, i da ima dosta i mladosti, čak i djece, kazao je Hrepa. Upravo to, uz poslovičnu južnjačku gostoljubivost, izdiže Thrill Blues Festival ipak iznad europskog prosjeka.

- Nije ni čudo da su neki stariji i iskusni strani glazbenici ili blues gosti uspoređivali vibru Thrill Blues Festivala s vibrom koja je prevladavala tamo davnih šezdesetih i sedamdesetih na Jugu Amerike. To je prepoznato i o tome se priča po blues svijetu širom naše planete i to trebamo čuvati i njegovati. Već smo prošle godine uvođenjem Thrill Blues School radionica u jutarnjim satima u triljskoj školi, te nastupima mladih domaćih i stranih izvođača u dijelu programa pod nazivom Youth Stage Time učinili veliki korak prema pomlađivanju i publike i programa a ove godine idemo još dalje u tom smjeru, rekao je Hrepić. A dodatnom pomlađivanju festivala najbolje govori činjenica da je headliner 19-godišnji Toby Lee.

- Prošle godine headliner je bio blues i gitaristička institucija Robben Ford koji je, mada u izvrsnoj kreativnoj i izvedbenoj formi, ipak zagazio u sedamdesete godine života. Ove godine headliner je mladi britanski blues gitarista i pjevač Tobi Lee koji ima, ni manje ni više, tek 19 godina. Mada široj publici kod nas i nije vjerojatno nešto previše poznat on je, kako je rekao Joe Bonamassa, buduća super zvijezda bluesa. Al ta je budućnost već pred vratima, jer Toby Lee prije mjesec i nešto dana na svečanoj dodijeli UK Blues Awards po treći put osvojio nagradu za najboljeg mladog blues izvođača te tako direktno ušao u Blues Hall of Fame kao najmlađi dobitnik ikad. Već je ovu godinu i te kako rasprodan, i ima preko sto koncerata s britanskom legendom Jools Hollandom širom Europe. U Trilj dolazi sa svojim bendom kojeg čine također jako mladi glazbenici, otkrio je Hrepa.

Među mlađim glazbenicima u Trilju je i bend talijanskog gitariste, skladatelja i pjevača Matta Pascalea, koji je u ranim dvadesetim godinama. I headlinerica prvog dana festivala, u kojem uglavnom nastupaju akustični duo izvođači, britanska nagrađivana blues pjevačica Kyla Brox spada u blues izvođače mlađe dobi, i sama je dijete bluesa, jer joj je pokojni otac jedan od legendi britanske blues scene Victor Brox.

- Iz Češke i Slovačke dolazi blues obiteljski bend Petra Börnerová trio a njihov bubnjar i sin ima 15 godina. Hrvatsku u subotnjem programu predstavljaju Jeremiah's iz zadarskog područja, isto mladi strastveni glazbenici. Tradicionalni Welcome Jam otvorit će The Voice Blues Jam, dakle predstavnici ovogodišnjeg The Voicea na čelu s Martinom Kosovcem koji ima 18 godina. Tu su i polaznici ovogodišnjeg Thrill Blues Schoola. Dakle u Trilju će na bini, a i u publici, biti mladosti kao u priči, ponosno će Hrepa.

U Trilj se vraća i Mike Vernon, živuća legenda britanskog bluza i pionir blues produkcije koji je producirao Claptona, Peter Greena, Alvina Leeja i mnoge druge.

- Već je bio gost u Trilju prije dvije godine a ovaj put stiže sa svojim španjolskim bendom Cat Squirrel. Inače je i on na nedavnim UK Blues Awards dobio nagradu, onu za životno djelo. Program je bogat i o njemu će još biti riječi a novost je ove godine Blues Bazzar, koji počinje u subotu popodne a nedjelja je udarni dan. Domaći i strani izlagači izložit će vinile, majice, instrumente i sl, te bit će i prigodni kviz za manje i velike. Ljubitelji sedme umjetnosti će moć u kinu sva tri dana gledati filmske blues klasike, a bit će i izložba blues i rock portreta.

- Kažu sedma godina je krizna, al evo trudimo se da 7th Thrill Blues Festival ponovo u cetinsku krajinu dovede kvalitetan i svjetski vrijedan blues. Keep The Blues Alive...and Young!, zaključio je Hrepić.

