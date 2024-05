Tko je supruga Nikole Kalinića? Rano je napustila roditeljski dom, a zajedno su prošli teške trenutke

Sad već umirovljeni nogometaš Hajduka, Nikola Kalinić (36), nije dugo trebao čekati na sljedeći poslovni angažman. Naime, klub s Poljuda u ponedjeljak ga je i službeno predstavio kao novog sportskog direktora. Ovog 36-godišnjaka iz Solina navijači pamte po beskompromisnosti, svojeglavosti, ali i golovima. Oni malo znatiželjniji znat će da Nikola već 20 godina ljubi lijepu suprugu Vanju.

Bračni par Kalinić upoznao se 2004. godine u Splitu preko zajedničkih prijatelja a, kako kaže Vanja, ljubav se dogodila na prvi pogled. Iako se ne pojavljuje često u javnosti, samozatajna brineta rodom iz Trpnja vodi ključnu ulogu u održavanju obitelji i odgoju djece dok njezin suprug putuje po čestim nogometnim gostovanjima.

Svoje obrazovanje stekla je u Splitu, gdje je završila Pomorski menadžment. Taj period predstavlja i njezino životno sazrijevanje, budući da je Vanja u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrila kako se rano odlučila na odlazak iz obiteljske kuće. - Iz moje skromne biografije s ponosom volim istaknuti to što sam s petnaest godina otišla iz roditeljskog doma i četiri godine živjela sama dok nisam maturirala - rekla je jednom prilikom.

Stečenu zrelost zahvaljuje iznenadnoj emancipaciji, a ljubav svog života upoznala je s 20 godina. - Kad smo se Nikola i ja zaljubili, bili smo praktički još uvijek tinejdžeri, tako da je ostatak moje biografije usko vezan uz njegovu karijeru, a ono na što smo oboje najponosniji svakako je naš sinčić Mateo, jer s njim je naša ljubav dobila onaj puni, istinski smisao - zanosna 37-godišnjakinja priznaje da je vlastitu karijeru podredila suprugovoj.

Prije nego što su stali pred oltar i izgovorili sudbonosno 'da', Vanja i Nikola devet godina proveli su u vezi. Veliku ljubav okrunili su 2013. godine skromnim vjenčanjem. Naime, mladenka je tada bila u visokom stupnju trudnoće te je ubrzo na svijet stiglo njihovo prvo dijete - sin Mateo. Uz najstarijeg Matea, supružnici imaju i dvije kćerkice - Lotu i novorođenu djevojčicu kojoj javnost još uvijek ne zna ime.

Obitelj Kalinić pravi je dokaz da svaki uspješni muškarac ovisi o ženi s kojom dijeli život, jer Nikolina bogata nogometna karijera ne bi bila moguća bez Vanjine žrtve. Ta žrtva se očituje u brojnim selidbama uslijed promjena klubova, pa su Vanja i Nikola nakon odlaska iz Splita živjeli redom u Manchesteru, ukrajinskom Dnjipru, Firenci, Milanu, Madridu, Rimu i Veroni, da bi naposljetku ipak napravili puni krug i vratili se u grad pod Marjanom. Tamo će i nastaviti graditi svoj život.

Osim logističkih izazova, Vanja je Nikolina najveća podrška i na travnatom terenu. Dok je igrao u reprezentaciji ponosno je pratila sve njegove utakmice, a nakon pobjede protiv Španjolaca 2016., u koju je Kalinić ugradio prelijepi zgoditak, supruga je na društvenim mrežama usporedila sa Zlatanom Ibrahimovićem. Svoju potporu dokazala je i kada mu je većina okrenula leđa zbog naprasnog odlaska iz 'Vatrenih' tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

U slobodno vrijeme Vanja uživa pratiti i komentirati modu. Tako je u jednom intervjuu izjavila da su Ukrajinke uvijek odjevene u najskuplje brendove, dok Talijanke imaju najviše ukusa. O suprugovom modnom pedigreu kaže: - On kao tipično muško, sve mu je dobro i isto, pa tako da mu se pred očima pojavim u bijeloj majici, a nakon toga u haljini s kristalima, on ne bi primijetio razliku! Komentar je uvijek isti: 'To ti je čudo, jesi li gotova?' - kroz smijeh je ispričala za Slobodnu Dalmaciju.

