Pratitelji zbog ovog detalja napali bivšu sudionicu 'Gospodina Savršenog', uočili su joj i grudnjak

Bivša sudionica RTL-ovog showa Nandi Uzelac ostvarila je svoj san i postala voditeljica. Naime, prije mjesec dana postala je voditeljica na Sportskoj emisiji koja je, kako je rekla, zabavna širokoj publici, od profesionalnih sportaša do onih koji se povremeno bave sportom i nastoje voditi zdrav način života.

Objavama često poručuje da, kao i svi, jedva čeka povratak na staro. A to je poručila i u posljednjoj fotki na kojoj je napisala: "Još samo malo... Odbrojavam do kraja izolacije, a bome i pandemije". No, pratiteljima je za oko zapao nered u sobi, a primijetili su i grudnjak.

Foto: Screenshot

Uzelac je pozirala u dolčeviti i suknji, a njezini pratitelji nisu mogli ne primijetiti silni nered.

- Sredila se, a iza sebe ostavila potpuni kaos - odmah su komentirali.