Poznato je i 13 mentora koji će zablistati s poznatima u showu 'Ples sa zvijezdama'

Pripreme za novu uzbudljivu i glamuroznu sezonu popularnog showa ''Ples sa zvijezdama'' su u tijeku, a ovog proljeća show otkriva i neka nova plesačka imena.

Svaka zvijezda dobit će svog mentora, profesionalnog plesača ili plesačicu koji će ih pripremiti za plesni podij, te s kojima će skupa zasjati na pozornici u emisijama uživo na Novoj TV. Nova sezona hit showa donosi brojna poznata imena, no i neka nova lica iz plesačkog svijeta koja će nas tek osvojiti svojom plesnom energijom.

I u ovoj sezoni ulogu mentora prihvatili su profesionalni plesači i plesačice: Paula Tonković, Gabriela Pilić, Helena Janjušević, Mateo Cvenić, Marko Mrkić, Mario Ožbolt, Ivan Jarnec, Helena Naletilić.

Paulu show jako veseli tim više što već godinama nije aktivni natjecatelj te kaže: ''Zahvaljujući Plesu sa zvijezdama mogu se zaista izguštati u plesu i prisjetiti se kako je to biti aktivan plesač''. Pobjednica pretprošle sezone Gabriela otkriva: ''Za mene ovaj show znači veselje, uzbuđenje, akciju, izazov i osjećaj pripadnosti jednoj velikoj obitelji i jako sam sretna i ponosna da sam ponovno dio te priče.'' Helena Janjušević bila je prošle sezone nadomak pobjedi, a ususret novoj kaže: ''Cilj mi je uvijek pratiti tempo svog partnera i izvući najbolje od njega, ali voljela bi da smo čim dulje u showu kako bi pokazali sve što smo pripremali.'' I Helena Naletilić rado se prisjeća prošle sezone, a za novu najavljuje: ''Očekujem puno kvalitetnog plesa, treninga, pozitivne energije i smijeha. Nadam se da ćemo partner i ja zajedno uživati u nastupima i savladavanju novih plesnih vještina.''

Veći uspjeh u odnosu na ranije očekuje mentor Mateo Cvenić: '' Želim napraviti veći uspjeh u showu nego prethodnih godina i nadam se da će partnerica biti pobjedničkog mentaliteta.'' Marko Mrkić kaže da svaka sezona donosi nešto svoje, no da im se uvijek raduje, a ususret novim izazovima kaže: ''Treću sezonu za redom imam super sreću s partnericom - i ova je s autom, tako da je to ogroman plus. Ja njoj ne prigovaram za prestrojavanje, ona mene sluša u dvorani, tako da se super slažemo.'' Mario Ožbolt kaže kako ove sezone ima neki dobar osjećaj te dodaje: ''Taj me osjećaj još nije prevario.'' Plesač i mentor Ivan Jarnec sretan je da se ekipi Plesa pridružio i ove sezone: ''Smatram da sam dosta stvari u vezi showa naučio prošle sezone i da nisam toliko zelen. Još ne znam što mogu očekivati, ali znam da će svaka emisija imati poruku i emociju koju želim da gledatelji prime i osjete.''

U show nam se vraćaju Ela Romanova i Damir Horvatinčić. ''Super je osjećaj biti opet u Plesu sa zvijezdama, jako mi je drago da sam opet dio ovog projekta u kojem upoznaš neke nove rasplesane i vesele duše'', rekao je Damir, a povratku se jako veseli i Ela. ''Voljela bih da zajedno s partnerom uspijemo stvoriti nešto što će na ljude ostaviti dobar dojam i da stvarno "zaplešemo", iskrena je Ela.

Nova sezona donosi nam i nove mentore pa će tako svoju zvijezdu za borbu do pobjede mentorirati i Rebecca Krajnović, Patrik Seretin i Jakov Bjelac. Rebeccu je publika već imala priliku zamijetiti kao plesačicu u raznim zabavnim emisijama Nove TV, no ovaj put dolazi kao mentor jedne od zvijezda u showu ''Ples sa zvijezdama''. ''Volim ovaj show i uživala sam biti dio plesne trupe. Volim izazove, sretna sam da mi se ostvarila želja postati i mentorica'', govori Rebecca koja je u prošloj sezoni nastupila, osim kao članica plesne trupe, i kao mentorica Asimu Ugljenu u jednoj epizodi. Patrik Seretin se još kao dječak zaljubio u ples, potom nizao i brojne uspjehe na plesnim natjecanjima, a sada poručuje gledateljima: ''Nadam se da ćete uživati i da će se možda netko baš kao i ja zaljubiti u ples gledajući ovaj show.'' Kao mentor pridružuje se i Jakov Bjelac koji kaže: ''Jako mi je drago što sudjelujem u ovom projektu, nestrpljiv sam i spreman na sve izazove i nova iskustva.'' Podsjetimo, zvjezdanu postavu nove sezone ''Plesa sa zvijezdama'' čine: Alen Liverić, Ana Zaninović, Dario Zurovec, Daria Lorenzi Flatz, Deniss Grgić, Emilija Kokić, Fran Lauš, Frano Ridjan, Marco Cuccurin, Maja Drobnjaković, Mario Mandarić, Petra Kurtela i Tara Thaller.

