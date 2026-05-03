Ona je 'do kostiju dotaknula' žiri i upisala drugu pobjedu u sezoni! 'Ti imaš dar od Boga, to je nešto vanserijsko'

Deveta epizoda showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je večer snažnih emocija i vrhunskih interpretacija, a pobjedu je po drugi put u sezoni odnijela Iva Ajduković koja je transformacijom u Barbaru Pravi i izvedbom pjesme ‘Voilà’ uzburkala emocije u studiju. Nagradu je donirala udruzi ‘Vukovarski leptirići’ iz Vukovara koja pomaže roditeljima i djeci s poteškoćama u razvoju, a ovu pobjedu posvetila je svojoj kćerkici Luciji.

Nakon nastupa i pobjede, Iva je iskreno podijelila dojmove: „Druga pobjeda je iza mene, osjećam se prekrasno. Na nastupu mi je bilo divno, toliko sam emotivno proživjela ovu pjesmu. Ona je prekrasna i stvarno, kad staneš pred mikrofon, ne možeš a da se ne ogoliš, kao što i sama pjesma kaže. Meni je baš čast što sam pobijedila s ovom pjesmom jer su balade nešto najjače što ja mogu izvesti.“ Njezin nastup podigao je i publiku i žiri na noge te izazvao snažne reakcije.

Martina Stjepanović Meter nije skrivala emocije: „Iva, mene je ovo toliko raznijelo. Ti imaš dar od Boga, to je nešto vanserijsko. Pogledala sam riječi te pjesme koje su predivne i vidjela sam tebe, potpuno ogoljenu pred publikom. U toj ogoljenosti nije bilo slabosti nego snaga, jačina i ljepota tvog talenta i tebe kao osobe. Bilo je toliko predivno. Inače se naježim kad me nešto dirne, ali ovo me do kostiju dotaknulo.“ U istom tonu oduševljenja nastavio je i Goran Navojec: „Potraga za tom emocijom i istinom u glazbi je nešto najvrijednije što nam je ova francuska šansona pokazala, a ti si nam danas to prikazala na jedan čaroban način i hvala ti na svemu.“

Da je riječ o jednoj od najimpresivnijih transformacija u showu, naglasio je i Mario Roth: „Ja sa sigurnošću mogu reći da je ovo jedna od najboljih transformacija ikada otkad postoji ovaj show. Iako nisam razumio niti jednu riječ, ti si tu ljepotu emocije i interpretacije prenijela toliko snažno da sam razumio apsolutno sve. Iva, svaka ti čast.“ Zaključno, Enis je kratko sažeo dojam cijelog žirija: „Što sad reći nakon kolega… ocjenjivanje će pokazati… bravo, Iva!“

Pored pobjednice, večer su uveličali i ostali kandidati koji su briljirali svojim transformacijama, a emisiju je otvorio David Amaro kao Luka Nižetić izvedbom pjesme ‘Južina’. „Uz dužno poštovanje, naš Luka je napredovao i kao pjevač i s tetovažama, ali ovo kako ste vi skinuli te tetovaže… ovu pjesmu si donio bolje od originala, uživo je bilo još moćnije. Energetski top za početak emisije, ne može bolje“, poručio mu je Enis nakon nastupa.

U potpuno drugačijem glazbenom izričaju predstavila se Dora Trogrlić koja je kao Miley Cyrus izvela ‘Midnight Sky’ i donijela samouvjerenu, razigranu energiju. Upravo to prepoznao je i Mario, istaknuvši: „Kad netko beskrajno uživa u svojoj transformaciji kao što si ti večeras uživala, tu energiju apsolutno prenese na nas. Kod nje postoji tanka granica između pitome i agresivne seksualnosti, a ti si to odlično izbalansirala. Jedna od tvojih najboljih transformacija ove sezone.“

Zabavan i razigran trenutak večeri donio je David Balint koji je kao Alka Vuica izveo ‘Opet volim’. Njegove ženske transformacije već su postale svojevrsni zaštitni znak, a i ovaj put uspio je iznenaditi, što je Enis komentirao riječima: „Dragi Davide, ti stalno dobivaš ženske transformacije i samo čekamo kako ćeš izgledati svaki put. Danas si bio najženstveniji što si mogao biti, vjeruj mi, tako su ti uspješno sakrili sve mišiće i bio si zaista kao prava dama.“

Veliki izazov ove epizode bio je pred Svenom Pocrnićem koji je utjelovio Terezu Kesoviju i izveo ‘Nono, dobri moj nono’. Njegova interpretacija donijela je snažnu emociju i nostalgiju, a Martina mu je poručila: „Ja sam prezadovoljna. Ti kao da si nadišao ovu razinu transformacija i otišao u nešto toliko realno i nadrealno u isto vrijeme. Ovo je bila jedna od onih pjesama koje su kao povratak kući, kao kad si mali i imaš kraj sebe dobrog nonu. Divno je bilo.“

U country svijet publiku je povela Nora Ćurković kao Dolly Parton izvedbom kultne pjesme ‘9 to 5’, donijevši vedrinu i zaraznu energiju. „Ti si nju utjelovila u svim proporcijama. Unijela si posebnu energiju koja je plijenila na sceni. Izašla si iz sebe, a ušla u nju. Ona je jedna od onih žena koje su uvijek bile svoje, slobodne i samostalne. Prezabavno je bilo, hvala ti na svemu“, komentirao je Enis.

Lovro Juraga ovaj put zakoračio je u urbani svijet Senidah i izveo ‘Ti i ja’, donijevši njezin prepoznatljiv stav. „Hit mi je kako si donio taj njen urbani stav i atmosferu koja je miks noćnog izlaska, misterije i bunta. I taj pogled za koji ne znaš što točno govori. Svaka ti čast“, poručila mu je Martina.

Za sam kraj večeri, pozornicu je preuzela Laura Sučec koja je kao Prodigy izvela ‘Breathe’ i donijela sirovu energiju i potpuno drugačiji scenski izričaj, što je Mario sažeo riječima: „Laura, baš kao i Prodigy, donijela si totalni kaos večeras na ovu pozornicu. Tu pipljivu energiju koja se osjeti do zadnjeg reda. Fenomenalna si bila.“ Do velikog finala ostale su još samo četiri emisije, a kako će se kandidati snaći u nadolazećoj desetoj epizodi, ne propustite doznati već iduće nedjelje u 20:15 na Novoj TV!