Gabi iz 'Života na vagi' je izgubila 137 kg, postala je mama i poručuje svojoj kćeri: Umorna sam i nikad sretnija

Javnost je Gabrijelu Crnjac prvi put upoznala u showu "Život na vagi" kada je imala 183 kilograma, no borba s viškom kilograma započela je još u njezinu djetinjstvu. U najtežem razdoblju njezina života vaga je pokazivala čak 225 kilograma. Ipak, upornošću i velikim trudom uspjela je napraviti nevjerojatan preokret i izgubila je 137 kilograma. Njezina priča mnogima je postala inspiracija i dokaz da su velike promjene moguće kada postoji snažna volja i odlučnost. Danas Gabrijela uživa u posebnim trenucima života i uživa u majčinstvu. Njezin put svjedoči o potpunoj transformaciji od borbe i nesigurnosti do samopouzdanja i ostvarenja jedne od najvažnijih životnih uloga, one majčinske. O tome koliko joj se život promijenio dolaskom malene Elle, napisala je u novoj objavi na društvenim mrežama, a njezinu poruku prenosi RTL.

"U samo mjesec dana naučila si me više o ljubavi nego što sam naučila u svim godinama prije tebe. U samo mjesec dana uspjela si moj svijet okrenuti naopako - ali na najljepši mogući način. Umorna sam, zbunjena, teško mi je, ali nikada nisam bila sretnija. Ti si moje srce, moj mir i moje najljepše čudo. Ti si moje srce izvan mene, moj razlog za živjeti i za svaki osmijeh. Volim te ljubavlju koja nema granica. Ti si moje srce, moj mir i moje najljepše čudo.", napisala je Gabrijela u objavi na društvenim mrežama. Informaciju o trudnoći Gabrijela je potvrdila potkraj 2025. godine, dok je bila u petom mjesecu, otkrivši pritom da očekuje djevojčicu kojoj će dati ime Ella. Tada je istaknula kako se osjeća izvrsno te da je, zahvaljujući Bogu, sve u najboljem redu.

Problemi s prekomjernom težinom Gabi su pratili od djetinjstva, a život joj je, kako je sama priznala, bio noćna mora ispunjena slomljenim stolicama i strahom od putovanja. No, ulaskom u show započela je njezina potpuna preobrazba. Nakon izlaska iz "Života na vagi" nije posustala i nije se vratila starim navikama nego je nastavila svoju uspješnu transformaciju.