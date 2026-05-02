Komentari
Sjećate li se prve epizode 'Nedjeljom u 2'? Evo tko je Stankoviću bio prvi gost

Pred kamere je stao čovjek koji će ubrzo postati najutjecajnija figura u zemlji, a kasnije i jedna od najspornijih ličnosti hrvatske političke povijesti. Od tog prvog emitiranja pa sve do danas, "Nedjeljom u 2" preživjela je brojne političke mijene, smjene vlasti, društvene konflikte i transformacije medijskog tržišta

Već više od dvadeset godina Aleksandar Stanković slovi za jednu od najistaknutijih figura hrvatskog televizijskog prostora, a sjećanje na same početke kultne emisije “Nedjeljom u 2” i dalje je vrlo živo. Njegov premijerni sugovornik bio je Ivo Sanader, koji je u to vrijeme obnašao dužnost predsjednika HDZ-a. U svakoj raspravi o projektima koji su ostavili neizbrisiv trag na domaćim malim ekranima, “Nedjeljom u 2” nameće se kao neizostavan faktor.

Koncept emisije naizgled je bazičan, no iznimno zahtjevan: jedan gost nasuprot jednog voditelja, puni sat dijaloga i rešetanje pitanjima koja često nisu dopuštala jednostavne izlaze. Od samog starta projektom upravlja Aleksandar Stanković, novinar čije je ime postalo sinonim za beskompromisne intervjue, provokativna potpitanja i televizijske sekvence o kojima bi javnost brujala danima nakon emitiranja.

Cijela priča započela je 8. listopada 2000. godine, kada je u eter pušteno prvo izdanje. Sanader tada još nije bio na premijerskoj poziciji, već je djelovao kao politički lider koji je preuzeo kormilo HDZ-a nakon smrti Franje Tuđmana i teškog izbornog poraza stranke početkom te iste godine. Hrvatska se u tom razdoblju suočavala s korjenitim promjenama u političkoj atmosferi, dok je Sanader nastojao redefinirati ulogu stranke u novim okolnostima. “Nedjeljom u 2” od starta se profilirala kao nešto više od uobičajenog informativnog razgovora.

Namjera je bila jasna, stvoriti platformu za dubinske diskusije u formatu koji publici nudi sirovu i neuljepšanu stvarnost. Kroz godine, Stanković je usavršio specifičan autorski izričaj po kojem ga gledatelji i danas nepogrešivo prepoznaju. Iako njegov pristup nije uvijek nailazio na opće odobravanje, upravo je ta oštrina postala ključni dio identiteta emisije. Sudionici su bili svjesni da ulaskom u studio ne dolaze na ugodno predstavljanje, već na suočavanje s temama koje bi najradije zaobišli. Gostovanje Sanadera u prvoj epizodi stoga je nosilo snažnu simboliku.

Pred kamere je stao čovjek koji će ubrzo postati najutjecajnija figura u zemlji, a kasnije i jedna od najspornijih ličnosti hrvatske političke povijesti. Od tog prvog emitiranja pa sve do danas, “Nedjeljom u 2” preživjela je brojne političke mijene, smjene vlasti, društvene konflikte i transformacije medijskog tržišta. Unatoč promjenama u vizualnom identitetu, temama i strukturi publike, temeljna ideja ostala je netaknuta: ugostiti osobu od javnog interesa i potaknuti dijalog koji ne ostavlja nikoga ravnodušnim.

Evo kako izgleda Thompsonova kći u vojničkoj uniformi! Pozirala s roditeljima i kolegama
Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
19:15 02.05.2026.

Aco legendo HRT-a ostani još dugo svoj na svome jer imaš Hrvatsku.

Gerilac78
19:09 02.05.2026.

Region emisija za sve nostalgičare za Jugoslavijom. Da to 26 godina financiramo iz pretplate je lakrdija

IvanR
19:12 02.05.2026.

Najbolji - hrabar, objektivan, moderan. Nekada bude i nezanimljiv gost ali se može prebaciti.

