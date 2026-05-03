Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' odlučili su se na veliki korak u vezi: Svi su sretni zbog nas

Gledatelji koji su u zadnjoj sezoni "Gospodina Savršenog" navijali za ljubavnu priču između Anastasije i Petra i nakon završetka showa prate razvoj njihove ljubavne situacije. Mnogi ih zaustavljaju na ulici i prilaze te im požele sreću, a sada im najviše prilaze stanovnici Zagreba, jer su upravo našu metropolu Anastasi i Petar odabrali kao grad u kojem će započeti zajednički život. "Zajednički život jedna je od najboljih odluka koju smo donijeli. Uživamo u svakom danu i dajemo si prostora da se sve bolje upoznamo. Naša je veza otpočetka bila intenzivna i tim smo tempom nastavili', izjavili su Anastasia i Petar u razgovoru za Story. Anastasia je iz Zadra, a Petar živi u Kragujevcu i ta udaljenost je u jednom trenutku bila prevelika i zato su se odlučili preseliti Zagreb i živjeti zajedno.

"Prirodno smo se prilagodili jedno drugome. Oboje se trudimo, ali ništa nije nasilu. Karakterno se ne razlikujemo puno i zapravo se jako lijepo nadopunjujemo', rekao je Petar (29), međunarodno uspješan model, dok Anastasia (22) dodaje: "Najvažnije nam je da smo zajedno bez obzira na to što radimo. Kad smo razdvojeni, svatko ima svoj ritam, ali uvijek pronađemo vrijeme jedno za drugo".

Anastasia je upoznala Petrovu obitelj i on njezinu odmah po povratku s Krete gdje se snimao show. Obitelj im je velika podrška, ali podršku im daju i obožavatelji koji ih rado zasutave i pozdrave kad ih sretnu. "Svi su jako sretni zbog nas. Drago im je što smo pronašli jedno drugo i što se volimo. Ta energija između nas se osjeti i mislim da je našim bližnjima lijepo vidjeti da imamo tu podršku jedno u drugome", kaže Anastasia.

Podsjetimo, u završnici showa "Gospodin Savršeni" Petar je odabrao Anastasiju i od početka showa bilo je jasno kako se između njih stvara posebna povezanost, a to je bilo vidljivo i tijekom njihovog susreta uoči same Petrove finalne odluke. Čim ju je ugledao njihov susret odmah je počeo poljupcem. „Energija koju imamo nas dvoje - to je smisao svega. Ovakve osjećaje nisam imao dulji period, da mi se djevojka u kratko vrijeme jako svidi i da, može se reći da sam zaljubljen“, rekao je Petar u finalnoj emisiji.