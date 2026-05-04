Pljušte reakcije nakon gostovanja Tereze Kesovije u 'Nedjeljom u 2', gledatelji u suzama: 'Plačem'

Legendarna Tereza Kesovija bila je gošća ovotjedne epizode emisije "Nedjeljom u 2", koja je i ovog puta privukla veliku pozornost gledatelja. U razgovoru s Aleksandrom Stankovićem na Prisavlju jedna od najvećih glazbenih diva ovih prostora govorila je o životu, karijeri, emotivnim trenucima, prijateljstvima, ali i o svojoj posljednjoj koncertnoj turneji. Tijekom 60 minuta razgovora Kesovija se dotaknula niza tema iz svojeg bogatog života i bogate karijere. Među ostalim, govorila je i o dugogodišnjem poznanstvu s pjevačicom Gabi Novak, koja nas je napustila prošle godine. Posebno emotivan dio emisije bio je onaj u kojem je Tereza Kesovija najavila oproštaj od publike. Naime, ova godina bit će posljednja prilika da je publika vidi na koncertima uživo. "U 88. godini života došlo je vrijeme za moju zadnju turneju", rekla je Stankoviću te dodatno pojasnila zašto je donijela odluku o oproštaju.

"Nije to turneja, hajde, mini-turneja. U trenucima kad sam stvarno bila između života i smrti, u jednom sam trenutku samoj sebi rekla: 'Gle, nije li došlo vrijeme da ti lijepo kažeš svojoj voljenoj, dragoj publici, gdje god bila, da je dosta?'", rekla je Kesovija. Dodala je kako je pažljivo odabrala tek nekoliko gradova u kojima se želi oprostiti od publike. "Odabrala sam minimum gradova kojima na ovaj način želim reći hvala", zaključila je. Stankovića je zanimalo zašto je upravo Split jedan od gradova u kojima će održati svoje posljednje koncerte. "Split mi se nametnuo jednostavno, onako nježno, nježno, a strastveno, kako jedino taj grad to zna. To je ludi grad, to je moj ludi Split, koji ja beskonačno volim", rekla je Kesovija. U emisiji je ekskluzivno najavila i posljednji koncert u Zagrebu.

"Treći listopada je moj 88. rođendan i posljednji koncert u Zagrebu, da i to sada kažem", otkrila je Tereza Kesovija. Isječak iz emisije ubrzo je postao vrlo popularan na Facebooku, gdje je u manje od sat vremena prikupio više od 150 komentara. Mnogi gledatelji nisu skrivali oduševljenje emisijom, ali ni emocije koje je razgovor u njima probudio. "Odlična emisija i grandiozna diva i dama, nenadmašna Tereza Kesovija! Zahvaljujem gospodinu Aleksandru Stankoviću na načinu vođenja emisije i na poštovanju koje je iskazao našoj Terezi. Ova emisija me podsjetila na gostovanje gospođe Milke Babović te je kao takvu svrstavam u top 10 emisija ‘Nedjeljom u 2’. Bravo, Aco!", napisao je jedan gledatelj.

Drugi su istaknuli koliko ih je emisija dirnula, osobito dijelovi u kojima je Kesovija govorila o obitelji i osobnim gubicima. "E, jesam se dobro rasplakala. Baš je na momente bilo dirljivo. Najviše kad je pričala o bratu. S istom tugom i sama živim već godinama. Prazninu za njim nitko i nikad neće popuniti. Emisija puna emocija. To je moja Dalmacija. Vrckavost i emocije", glasio je jedan od komentara. Komentari su se nastavili nizati, a mnogi su se složili da je riječ o jednoj od emotivnijih i upečatljivijih epizoda emisije “Nedjeljom u 2”.