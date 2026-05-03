'Najpotresnija mi je priča o Hani i Nikoli koji su ljubavni par od srednje i oboje su tada bili ovisnici o opijatima'

Na HRT-u je počela druga sezona inspirativnog serijala "Pobjednici". Serijal bilježi svakodnevne trenutke, razgovore, rutine i male situacije koje najbolje pokazuju kako ljudi žive s onim što im je zadano. Autorica i voditeljica serijala je Ida Prester, koja nam je otkrila što nas sve čeka u drugoj sezoni.

Druga sezona "Pobjednika" uskoro kreće. Što ste vi osobno naučili iz prve sezone, a što ste željeli napraviti drukčije u drugoj?

Osobno sam se najviše naučila zahvalnosti. Svi se stalno žalimo i kukamo, često zbog sitnica - muči nas posao, djeca kad ne pospreme sobu, stres, čekanje u redovima. A u "Pobjednicima" upoznajete ljude koji su u daleko izazovnijim situacijama od nas. Padaju, dižu se, guraju dalje i bore se, u invalidskim kolicima, uz sljepoću, gluhoću, uz razne traume i probleme. I sve to uz osmijeh i samopouzdanje. Jedan naš protagonist, koji ne vidi, to je lijepo rekao: "Ljudi oko mene se stalno bune kad kiša pada, kvari im dan, slobodan vikend. Ni ne znaju da bih ja sve dao da ikada u životu mogu vidjeti kapljice kiše." Ta mi rečenica stalno odzvanja u glavi. U ovoj sezoni upoznat ćete doista nevjerojatne ljude: Ivan je mladić s Downovim sindromom koji izvrsno govori turski! Turski je savladao gledajući turske serije na televiziji, nikad nije išao na tečaj. Ivan je zaposlen u zagrebačkoj zračnoj luci, ima djevojku i živi život punim plućima. Sven je nakon teške nesreće u mladosti ostao nepokretan. Nakon razdoblja depresije i više od 30 kilograma viška, odlučuje promijeniti život. Danas je vrhunski sportaš i prvak u tenisu za osobe s invaliditetom. Abby je u Hrvatsku došao iz Gambije. Bez poznavanja jezika i bez ušteđevine. Primljen je kao izvrstan student na Filozofski fakultet. Danas govori hrvatski gotovo bez naglaska, predaje u školi i radi u restoranu. Dvanaest ovakvih divnih i karizmatičnih Pobjednika upoznat ćete u drugoj sezoni.

Često govorite o iskrenosti i emociji u ovom serijalu. Koliko vas je rad na "Pobjednicima" promijenio kao osobu?

Nakon toliko lijepih reakcija i svih poruka koje smo dobili, vratila mi se mala nada da se nešto može promijeniti, ako svi širimo dobre vibracije barem u svome malom krugu. Vremena su se promijenila, svijet je postao tako užasan, hladan, grub i nepredvidljiv. Vjerujem da je jedan od najvećih problema današnjice namjerno stvaranje podjela i etiketa, tako je sav ovaj kaos počeo. Ljude se prebrzo osuđuje, a presporo upoznaje. Nadam se da će ove priče pokazati ono što sam i sama naučila - da smo mnogo sličniji nego što mislimo.

Tko još stoji iza "Pobjednika"? Znamo da ste vi došli s idejom, s kim još radite na realizaciji?

Sve se slučajno poklopilo. Prije dvije godine ispričala sam svoju ideju producentu Ljubi Zdjelareviću iz Kinoteke. On se odmah "zapalio", upoznao moje prve predložene protagoniste i prijavio scenarij s pilot-epizodom na HRT-ov natječaj. Nakon nekoliko krugova i velike nervoze - uspjeli smo! "Pobjednicima" se priključio sjajan mladi redatelj Goran Ribarić i filmski snimatelj Mario Topić. To je osnovni tim s kojim smo odradili sve epizode. Puno zahvalnosti dugujemo i našoj urednici s HRT-a Maji Tokić koja nas vodi kroz cijeli kreativni proces. Presretna sam sa svima njima, svatko radi svoj posao bez stresa i s punim povjerenjem, svatko od nas daje svoj maksimum. Nitko ne "odrađuje", svima je jako stalo da ispričamo priče toplo i s poštovanjem prema protagonistima, ali bez senzacionalizma i patetike. "Pobjednici" nisu klasičan dokumentarac. Kako biste vi opisali njegov stil i zašto je baš takav pristup važan? Moja prva uputa produkciji bila je: zaljubljena sam u ove ljude i želim da ih snimimo tako da se i gledatelj zaljubi u njih. Da u tih 24 minute osjeti tu energiju i strast za životom. "Pobjednici" nisu klasičan dokumentarac. To je više intiman, životni format u kojem gledatelj ima osjećaj da je s nama tamo, u toj priči. Nema distance, nema hladnog novinarstva - na neki način pričamo o potrazi za srećom i smislom. Ulazimo u život naših junaka, trudimo se da što manje smetamo, ali i da dobijemo od njih neku iskrenu poruku. Kako ste stvarno? Koji problemi vas muče? Što vam pomaže u teškim trenucima? Što vas veseli? Što mi kao društvo možemo učiniti za vas i za nas sve zajedno? Mislim da je to važno jer jedino tako možeš zaista razumjeti nekoga.

Naglašavate da protagonisti nisu definirani svojim teškoćama. Koliko je teško izbjeći taj stereotip u televizijskom formatu?

Izbjeći stereotipe u televiziji nije lako jer format često traži pojednostavljivanje. Ali mi smo se baš svjesno borili protiv toga. Nismo htjeli ljude svesti na njihov problem, nego ih prikazati kao cjelovite osobe - s humorom, manama i svakodnevicom.

Kako birate priče i ljude koje ćete predstaviti? Što za vas čini "pobjednika"?

Priča mora biti jedinstvena i zanimljiva, mora se prepričavati prijateljima nakon gledanja, mora imati već u sebi neku pobjedu, neki obrat. Ali i protagonisti sami moraju isijavati energijom, moraju imati taj sjaj u očima, veselje i strast kad pričaju o nekim svojim interesima i planovima. O izboru naših heroja zapravo sve ovisi, tako da je istraživanje važan temelj svake sezone. Tu mi puno pomažu društvene mreže, potencijalni pobjednici mi se i sami javljaju, a uz mene istraživanje u ovoj sezoni radi i kolegica Jadranka Tomić.

Ova sezona donosi vrlo različite životne priče. Postoji li neka koja vas je posebno iznenadila ili pomaknula granice vašeg razmišljanja?

Teško je izdvojiti jednu, ali meni je jedna od najpotresnijih svakako priča o Hani i Nikoli. Hana i Nikola su ljubavni par još od srednje škole. Oboje su tada bili ovisnici o opijatima. Uskoro im se rodila i beba, također s heroinskom ovisnošću. Tada su donijeli odluku o potpunom zaokretu - pridružili su se strogoj komuni za liječenje ovisnosti, gdje su proveli punih dvadeset godina. Danas su zdravi, daleko od svih poroka, još uvijek zajedno, vode uspješnu bravarsku radionicu i roditelji su petero djece. Takve priče pokazuju da je katkad samo volja dovoljna da se život potpuno promijeni. A i nas uči da ne trpamo ljude u ladice i ne odbacujemo ih bez da im pružimo priliku.

Reakcije publike na prvu sezonu bile su snažne. Jeste li dobili neku poruku gledatelja koja vam je posebno ostala u sjećanju?

Dobila sam puno poruka gledatelja, ali nekoliko mi je ostalo posebno urezano nakon epizode o coming outu i roditeljskoj potpori. Nekoliko roditelja javilo mi se da im je emisija pomogla da svoju LGBT djecu drugačije gledaju i tretiraju. Majka je poslala epizodu ocu, sin je poslao majci... Odnos se nakon toga promijenio. To je trenutak kad shvatiš da ovo nije samo televizija, nego nešto što stvarno može utjecati na ljude.

Mislite li da ovakav serijal može konkretno mijenjati društvene stavove ili barem pokrenuti dijalog?

Vjerujem da ovakav serijal može pokrenuti dijalog. Možda ne mijenja sve odmah, ali otvara prostor za razumijevanje, a to je već jako puno.

Serijal često razbija predrasude. Koja je, po vama, najčešća zabluda koju ljudi imaju o osobama koje prikazujete?

Najčešća zabluda je da su ljudi koje prikazujemo "žrtve". Oni to nisu. Oni su borci, često i vedriji i jači od mnogih koji nisu prošli takve stvari.

Koliko je zahtjevno snimati ovako intimne priče, a pritom zadržati povjerenje protagonista?

Bez povjerenja ni ne kreće snimanje. Ljudi lakše pristaju sada kad su već vidjeli kako serijal izgleda, ali prije prve sezone sam baš morala puno raditi na komunikaciji i povjerenju. I divno mi je bilo vidjeti njihove komentare nakon odgledane svoje epizode. Svima je to divna i vrijedna uspomena, u kontaktu sam s većinom.

Vi ste pjevačica, voditeljica, ali i supruga i majka. Kako usklađujete sve obaveze?

S glazbom sam malo stala jer ne stignem više disati. Evo ti odgovora, ipak se ne stiže sve uskladiti. Živim tri života odjednom: "Pobjednici", podcast "Bez pardona", razna vođenja konferencija i evenata, djeca, kuća u izgradnji... Zna biti baš kaotično i stresno. Ali takav je život, nikome nije baš uvijek lako. Imam sreću što radim posao koji baš volim, upoznajem divne ljude i pričam priče koje mene samu inspiriraju. Ne žalim se.

Kako sinovi Roko i Rio gledaju na mamine projekte? Jesu li ih odobrili ili kritiziraju?

"Pobjednike" su lani sve pogledali i baš im se svidjelo. Bila sam malo skeptična da im ne bude preteško, ali oni su baš na pravi način shvatili poantu. Sretne priče o sretnim ljudima od kojih puno možemo naučiti.

Na društvenim mrežama često dijelite obiteljske trenutke, pa smo vidjeli da je Roko naslijedio i vaš talent za glumu i pjevanje. Mislite li da će se ozbiljnije baviti time, što ste mu savjetovali?

Ma tko mene sluša što mu savjetujem, pogotovo u tim godinama. On nek ide za svojim srcem, još je mali, nek istražuje... Što god ga pokreće i veseli - mama je tu da ga podrži.

Što nam nakon "Pobjednika" možete najaviti od novih projekata, bilo na televiziji ili u glazbi?

Nakon sezone "Pobjednika" i live podcasta "Bez pardona" koje sam cijelu godinu radila paralelno, zaslužila sam jedan ozbiljan odmor. Koji se neće dogoditi jer se za ljeto selimo, nakon tri godine rada na renovaciji didine kuće. Tako da... sve me pitajte na jesen, do tada - drži vodu dok majstori odu.