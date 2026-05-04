Lepa Brena se godinama bori s podmuklom dijagnozom: 'Situacija se može promijeniti u sekundi'

Pjevačica Lepa Brena (65) već se gotovo dva desetljeća bori s trombozom, ozbiljnim zdravstvenim problemom koji, unatoč redovitoj kontroli, ostaje trajna opasnost. Iako zahvaljujući discipliniranoj terapiji održava stabilnost, iscrpljujući nastupi i česti letovi avionom predstavljaju velik napor za njezino tijelo. Kako prenose srpski mediji, pjevačica se nedavno povjerila suprugu Bobi Živojinoviću, priznavši mu da osjeća neobičan umor i manjak snage. On je reagirao bez oklijevanja, inzistirajući na hitnom liječničkom pregledu. Navodno je odmah stupio u kontakt sa stručnjakom koji ju je prethodno operirao kako bi dogovorio termin.

“Rekao joj je da ne smije čekati ni dana jer je svjestan koliko je tromboza opasna i nepredvidiva bolest. Iako ju je dosad držala pod kontrolom, situacija se može promijeniti u sekundi”, otkriva izvor blizak obitelji za Kurir. Podsjetimo, njezini problemi s trombozom započeli su prije skoro dvadeset godina, kada joj je usred koncerta ruka poplavjela i utrnula. Tadašnja dijagnoza pokazala je začepljenje glavne vene, zbog čega joj je jedno vrijeme bilo zabranjeno putovati zrakoplovom.

Od tog trenutka svakodnevno koristi lijekove za razrjeđivanje krvi, no prije osam godina ponovno je završila u bolnici zbog nužne intervencije uklanjanja tromba. Liječnici su je tada upozorili na važnost izbjegavanja stresa i napora, no čini se da joj je uz naporan radni tempo teško slijediti te upute. Brena je i sama ranije javno govorila o svojoj dijagnozi, ističući koliko na njezino zdravlje utječu unutarnji pritisci.

“Živim gotovo pod stalnom tenzijom. Sve doživljavam previše emotivno, a ta moja disciplina i perfekcionizam ponekad djeluju destruktivno. Imam osjećaj da se nikada ne uspijem potpuno odmoriti, čak ni kad sam na odmoru”, iskreno je priznala. Istaknula je kako upravo takvo stanje psihičke napetosti može potaknuti pogoršanje bolesti, zbog čega smatra ključnim prepoznati signale koje joj tijelo šalje i pravovremeno potražiti pomoć.