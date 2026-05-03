Nevjerojatna promjena u samo osam mjeseci: Izgubila je 24 kg zahvaljujući jednostavnoj navici koju svi podcjenjujemo

Mnogi, kad odluče smršavjeti, biraju drastične mjere. Stroge dijete, svakodnevne iscrpljujuće treninge i potpuno odricanje omiljene hrane. No Dils Lee (28) iz Australije odabrala je drukčiji put, a rezultat je nadmašio sva očekivanja. Za samo osam mjeseci izgubila je 24 kilograma, a sve je počelo običnom šetnjom s prijateljicom. Njena priča mogla bi vas inspirirati i potaknuti na promjene.

U srpnju 2023. Dils je imala 87 kilograma i osjećala se loše, ne toliko zbog broja na vagi koliko zbog stalnih bolova u tijelu, kroničnog umora i dojma da joj život prolazi kraj nje. Pandemija je dodatno smanjila aktivnost, kilograme je postupno dobila, a volje za promjenu nije bilo. Prelomni trenutak nastupio je kad je na društvenim mrežama vidjela objavu da manje aktivan partner u vezi, ako je drugi fizički aktivan, u prosjeku živi sedam godina kraće. Te su riječi, kako kaže, jako uzdrmale. Njezin muž oduvijek je bio sportski tip i u dobroj formi.

"Plašila me je pomisao da bih mogla otići prije samo zato što nisam brinula o sebi", priznala je. Umjesto da odmah krene u teretanu ili započne strogu dijetu, Dils je učinila nešto puno jednostavnije. Predložila je prijateljici da umjesto uobičajenog sjedenja u kafiću zajedno idu u šetnju. Bez trake za trčanje i bez posebnih programa, samo svakodnevne šetnje na svježem zraku. Taj je mali korak pokrenuo lanac promjena. S vremenom je osjetila da joj kretanje sve više prija.

Nakon nekoliko mjeseci upisala je fitness i počela ići u teretanu čak pet puta tjedno. U prvih šest mjeseci smršavjela je gotovo 17 kilograma, bez strogih zabrana i iscrpljujućih režima. Kad je napredak usporio i kilaža stala, obratila se nutricionistici. Stručnjakinja joj je pomogla prilagoditi prehranu: prešla je na režim bogat proteinima uz smanjen unos ugljikohidrata. To joj je dalo dodatni poticaj. U sljedeća dva mjeseca izgubila je još sedam kilograma. Ukupno, minus 24 kilograma u osam mjeseci. Ipak, Dils kaže da joj broj na vagi nije najvažniji rezultat, već kako se sada osjeća. Energija se vratila, bolovi su nestali, a odnos prema vlastitom tijelu promijenio se iz korijena. "Samo sam počela više kretati se i to je promijenilo sve", kaže Dils.