Zasluženo priznanje

Snimljen jedinstven dokumentarac o Igoru Zidiću

04.05.2026.
u 12:44

Film „Igor Zidić: Jesmo li živi?" sutra će premijerno biti prikazan u Zagrebu, dok je splitska projekcija najavljena za 15. svibnja, a navodno se planira i u Rovinju, gdje sjedište glavnog sponzora filma Adris grupe, a gdje je u suradnji s Predragom Grubićem za Galeriju Adris proteklih 25 godina realizirao je i projekt Hrvatski moderni klasici / Suvremeni hrvatski umjetnici s više od 50 izložbi

Dok se divimo dokumentarcima razvikanih svjetskih produkcija, u kojima poznati glumci ili povjesničari umjetnosti predstavljaju kulturna bogatstva ili prirodne posebnosti pojedinih zemalja, pored nas prolaze i odlaze vrhunski intelektualci i njihovo znanje, a da nije zabilježeno filmskom kamerom za generacije koji dolaze. Kako se to ne bi dogodilo s jednim od posljednjih hrvatskih intelektualaca renesansnog tipa potrudio se redatelj Tomislav Žaja, koji je snimio novi dokumentarni film posvećen jednome  od najvažnijih hrvatskih intelektualaca – Igoru Zidiću, povjesničaru umjetnosti, pjesniku, čelniku ključnih nacionalnih institucija poput Matice hrvatske i Moderne Galerije... 
Film „Igor Zidić: Jesmo li živi?“ sutra će premijerno biti prikazan u Zagrebu, dok je splitska projekcija najavljena za 15. svibnja, a navodno se planira i u Rovinju, gdje sjedište glavnog sponzora filma Adris grupe, a gdje je u suradnji s Predragom Grubićem za Galeriju Adris proteklih 25 godina realizirao je i projekt Hrvatski moderni klasici / Suvremeni hrvatski umjetnici s više od 50 izložbi.
Dokumentarac prati Zidića u razdoblju stvaralačkog intenziteta i svojevrsnog životnog sumiranja. Nakon monografije o Vlahi Bukovcu započinje rad na novom djelu posvećenom Emanuelu Vidoviću, a upravo taj proces – između rada i refleksije – postaje okosnica filma. Umjesto klasične biografske forme, autor gradi narativ koji se fokusira na unutarnji svijet protagonista i njegovu neumornu potrebu za stvaranjem. Kroz putovanja na jug Dalmacije – Cavtat i Dubrovnik te povratke vlastitim korijenima u Splitu, film isprepliće prošlost i sadašnjost, otvarajući pitanja o budućnosti kulture. Kombinirajući biografski, poetski i opservacijski pristup, uz arhivske materijale i vizualno sugestivne sekvence, nadilazi klasičnu dokumentarnu formu i prerasta u meditaciju o umjetnosti i prolaznosti.
Sam redatelj ističe kako ga nije zanimao konačan rezultat, već proces – energija i unutarnji impuls koji Zidića pokreće i danas, u vremenu koje se ubrzano mijenja. Film tako postaje i svojevrsni hommage generaciji intelektualaca čije životne priče postupno nestaju iz kolektivnog pamćenja.
Igor Zidić, rođen 1939. u Splitu, ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi kao povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, pjesnik i esejist. Kao dugogodišnji ravnatelj Moderne galerije u Zagrebu i predsjednik Matice hrvatske, oblikovao je ključne kulturne institucije i projekte, promovirajući hrvatsku umjetnost u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih monografija i studija o hrvatskoj modernoj umjetnosti te jedan od njezinih najvažnijih tumača. Upravo zato ovaj film ne donosi samo portret pojedinca, već i svjedočanstvo o vremenu i vrijednostima koje nadilaze generacije – podsjetnik na važnost stvaranja, trajanja i kulture u svijetu koji se neprestano mijenja.



 
showbiz dokumentarac film premijera igor zidić

