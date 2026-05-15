Večeras premijera dokumentarnog filma o emotivnom putovanju dječaka koji bježi od rata

U vremenu kada su priče o ratovima, migracijama i izgubljenom djetinjstvu često svedene na brojke i naslove, dugometražni dokumentarni film Behind One Smile / Iza jednog osmijeha donosi intimnu i snažnu ljudsku priču o odrastanju, strahu, nadi i pripadanju. Film redateljice, scenaristice i producentice Ene-Sanan Hdaghe vodi gledatelja kroz emotivno putovanje dječaka koji bježi od rata i pokušava pronaći sigurnost, dostojanstvo i novi početak. Poetičnim filmskim jezikom, bogatom simbolikom i snažnom atmosferom, film otvara važna pitanja o djeci bez pratnje, izbjeglištvu i društvenoj odgovornosti te potiče dijalog o humanosti i zajedništvu u suvremenom društvu.

Projekcija višestruko nagrađivanog dugometražnog dokumentarnog filma Behind One Smile / Iza jednog osmijeha održat će se u petak, 15. svibnja 2026. godine, u Kinu Metropolis u Zagrebu, s početkom u 19:30 sati. Film je svjetsku premijeru imao na Alexandria Mediterranean Countries Film Festival, gdje je osvojio nagrade Best Debut Award i Special Jury Award, a trenutno je nominiran i na International Sound & Film Music Festival.

Film tematizira odrastanje, izbjeglištvo, pripadanje i zajedništvo te otvara prostor za razgovor o iskustvima maloljetnika bez pratnje i pitanjima koja se izravno tiču djece, mladih i društvene odgovornosti. U središtu priče nalazi se četrnaestogodišnji dječak koji, pokušavajući izbjeći regrutaciju i smrt, bježi iz ratom razorenog Aleppa i prolazi opasnu balkansku rutu, pritom odrastajući iz ranjivog dječaka u simbol nade svojoj obitelji. Redateljica gledatelja vodi kroz snažnu, emotivnu i inspirativnu priču poetičnim pristupom ispunjenim simbolikom.

Vrijednosti o kojima film govori autori prepoznaju i u samom procesu njegova nastanka – od originalne glazbe skladatelja Tomislava Petrčića, koja poput niti vodilje prati filmsko putovanje, preko sugestivnog dizajna zvuka koji potpisuju Dario Domitrović, Dušan Maximovski i Daniel Golem iz Embrio Production, do atmosferičnih kadrova Ivora Ferića i kolor korekcije Hrvoja Šimića. Producenti filma Ena-Sanan Hdagha, Jasmina Hdagha i Dario Domitrović posebno ističu zajedništvo i predanost svih ljudi koji su ovom filmu dali dio sebe. Nakon projekcije održat će se panel-razgovor s autorima filma i predstavnicima organizacija koje se profesionalno bave temama prisutnima u filmu. Ulaz je slobodan.