Profesoru filozofije presudilo je ovo pitanje iz književnosti: Znate li odgovor?

U kvizu "Tko želi biti milijunaš?" nastupili su Martin Ljudevit Čičak, Iva Tatić i Dino Železnjak. Unatoč različitim strategijama i korištenju džokera, završnica je za sve troje imala isti rasplet - kviz su završili s 150 eura.

Martin Ljudevit Čičak iz Zagreba, profesor filozofije i opće informatologije koji trenutno živi u Celinama Goričkim, u emisiju je stigao s iskustvom prethodnog nastupa, u kojem je osvojio 600 eura te svim džokerima na raspolaganju. U slobodno vrijeme bavi se nogometom.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo

Natjecanje je započeo na osmom pitanju, vrijednom 1.000 eura, s netaknutim džokerima, a već na devetom pitanju suočio se s pitanjem o podrijetlu čestih mađarskih prezimena. Pitanje je glasilo: Česta mađarska prezimena Szabó, Varga, Lakatos nastala su po nazivima... A - za životinje, B - za obrte, C - za narode, D - za boje.

Čičak je odlučio iskoristiti pomoć publike. Njih 4 posto glasalo je za odgovor A, 62 posto za odgovor B, 12 posto za odgovor C i 22 posto za odgovor D. S obzirom na uvjerljivu većinu od 62 posto za odgovor B, prihvatio je savjet publike i točno odgovorio na pitanje, čime je osigurao 2.500 eura.

Foto: HRT screenshoot

Na desetom pitanju, vrijednom 5.000 eura i ključnom za prelazak drugog praga, odlučio je dodatno osigurati svoj izbor pa je iskoristio džoker "zovi". Pitanje je glasilo: Koji lik iz opusa Edgara Allana Poea živi sa sestrom blizankom Madeline u zapuštenom dvorcu? Ponuđeni odgovori bili su A - Roderick Usher, B - C. Auguste Dupin, C - Arthur Gordon Pym i D - Cornelius Wyatt.

Džoker "zovi" isključio je mogućnost da je riječ o Arthuru Gordonu Pymu, no nije ponudio konačan odgovor. Čičak je potom iskoristio i za džoker "pola-pola", koji je suzio izbor na Rodericka Ushera i Corneliusa Wyatta. Martin se odlučio za odgovor D - Cornelius Wyatt, čime je završio svoj nastup. Točan odgovor bio je A - Roderick Usher, pa je Čičak natjecanje zaključio s osvojenih 150 eura.