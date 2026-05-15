Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Profesoru filozofije presudilo je ovo pitanje iz književnosti: Znate li odgovor?

Foto: HRT screenshoot
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
15.05.2026.
u 13:56

Martin Ljudevit Čičak iz Zagreba, profesor filozofije i opće informatologije koji trenutno živi u Celinama Goričkim, u emisiju je stigao s iskustvom prethodnog nastupa, u kojem je osvojio 600 eura te svim džokerima na raspolaganju

U kvizu "Tko želi biti milijunaš?" nastupili su Martin Ljudevit Čičak, Iva Tatić i Dino Železnjak. Unatoč različitim strategijama i korištenju džokera, završnica je za sve troje imala isti rasplet - kviz su završili s 150 eura.

Martin Ljudevit Čičak iz Zagreba, profesor filozofije i opće informatologije koji trenutno živi u Celinama Goričkim, u emisiju je stigao s iskustvom prethodnog nastupa, u kojem je osvojio 600 eura te svim džokerima na raspolaganju. U slobodno vrijeme bavi se nogometom.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
1/99

Natjecanje je započeo na osmom pitanju, vrijednom 1.000 eura, s netaknutim džokerima, a već na devetom pitanju suočio se s pitanjem o podrijetlu čestih mađarskih prezimena. Pitanje je glasilo: Česta mađarska prezimena Szabó, Varga, Lakatos nastala su po nazivima... A - za životinje, B - za obrte, C - za narode, D - za boje.

Čičak je odlučio iskoristiti pomoć publike. Njih 4 posto glasalo je za odgovor  A, 62 posto za odgovor  B, 12 posto za odgovor C i 22 posto za odgovor D. S obzirom na uvjerljivu većinu od 62 posto za odgovor B, prihvatio je savjet publike i točno odgovorio na pitanje, čime je osigurao 2.500 eura.

Foto: HRT screenshoot

Na desetom pitanju, vrijednom 5.000 eura i ključnom za prelazak drugog praga, odlučio je dodatno osigurati svoj izbor pa je iskoristio džoker "zovi". Pitanje je glasilo: Koji lik iz opusa Edgara Allana Poea živi sa sestrom blizankom Madeline u zapuštenom dvorcu? Ponuđeni odgovori bili su A - Roderick Usher, B - C. Auguste Dupin, C - Arthur Gordon Pym i D - Cornelius Wyatt.

Džoker "zovi" isključio je mogućnost da je riječ o Arthuru Gordonu Pymu, no nije ponudio konačan odgovor. Čičak je potom iskoristio i za džoker "pola-pola", koji je suzio izbor na Rodericka Ushera i Corneliusa Wyatta. Martin se odlučio za odgovor D - Cornelius Wyatt, čime je završio svoj nastup. Točan odgovor bio je A - Roderick Usher, pa je Čičak natjecanje zaključio s osvojenih 150 eura.

Stigao odgovor izraelske TV nakon ismijavanja hrvatskih predstavnica
Ključne riječi
tko želi biti milijunaš? HRT showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!