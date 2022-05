Poznati komičar napadnut na pozornici tijekom nastupa, priveden naoružani muškarac

Poznati stand-up komičar Dave Chappelle (48) napadnut je sinoć tijkemo nastupa, kada je nepoznati muškarac skočio na njega i oborio ga na zemlju.

Chappelle je nastupao u Hollywood Bowlu u Los Angelesu u sklopu Netflix Is A Joke festivala, kada se incident navodno dogodio pred kraj stand-up showa. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako komičar stoji na pozornici dok ga muškarac iznenada juri sa strane.

Na drugoj snimci se navodno vidi kako je muškarac priveden od strane zaštitara na mjestu događaja.

Policija Los Angelesa potvrdila je za američke medije da je reagirala na incident u Hollywood Bowlu oko 22:45 po lokalnom vremenu, a priveden je muškarac koji je navodno bio naoružan pištoljem i nožem.

Here is a video of the aftermath. #DaveChappelle handled this like a champ! #HollywoodBowl pic.twitter.com/0xaBpWsbrT — E5QUIRE (@e5quire) May 4, 2022

Čini se da je Chappelle ostao neozlijeđen u napadu, a video objavljen na društvenim mrežama pokazuje kako nastavlja s showom.

Podsjetimo, Chappelle je krajem prošle godine oštro je kritiziran zbog kontroverznih šala o transrodnim osobama u novom Netflixovom specijalu 'The Closer'. U specijalu je tvrdio kako nema ništa protiv transrodnih osoba prije nego je krenuo govoriti o njima.

- Rod je činjenica. Svaka osoba u ovoj prostoriji i svaka osoba na Zemlji morala je proći između nogu žene da bi bila rođena. To je činjenica. Sad, ne kažem da transrodne žene nisu žene, samo kažem kako njihove vagine... shvaćate što mislim? Ne kažem da to nisu vagine. Imaju okus po vagini, ali to nije to, je li tako? - rekao je Chappelle.

