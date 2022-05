Kim Kardashian otkrila kako je izgubila 7 kilograma u samo 21 dan: 'Nisam jela samo dvije stvari'

Reality zvijezda Kim Kardashian (41) plijenila je poglede na nedavno održanoj Met Gali u kultnoj haljini koju je nosila slavna Marilyn Monroe, a pripijena haljina u kojoj se pojavila na crvenom tepihu istaknula je i njezinu vitku liniju. Mnogi su hvalili njezin novi izgled, a nakon jednog od najvažnijih modnih i celebrity događaja u godini otkriveno je i da je Kim liniju 'dotjerala' u samo tri tjedna kako bi stala u kultnu haljinu i to zahvaljujući prehrani iz koje je izbacila samo dvije namirnice. Rezultat je sedam kilograma manje i linija koja oduzima dah!

- Haljinu je Marilyn Monroe nosila kada je pjevala 'Happy Birthday' predsjedniku Johnu F. Kennedyju 1962. godine. Probala sam ju i jednostavno nije išlo. Rekla sam da mi daju tri tjedna i da ću smršaviti sedam kilograma. Bio je to veliki izazov. Bila sam odlučna da stanem u nju te nisam jela šećer i ugljikohidrate 21 dan. Na jelovniku sam redovito imala povrće i proteine. Nisam se izgladnjivala, ali sam bila na striktnoj prehrani. I eto, uspjela sam - otkrila je Kim tajnu svoje vitke linije dopisniku Voguea La La Anthonyju na crvenom tepihu.

Foto: DNPhotography/ABACA/ABACA

Inače, haljinu boje kože s više od 2500 ručno ušivenih kristala dizajnirao je Jean Louis. Njezina prvotna cijena bila je čak 12.000 dolara, a na aukciji ju je kupio lanac muzeja Ripley’s Believe It or Not za nevjerojatnih 4,81 milijuna dolara.

Kim je na crvenom tepihu pratnja bio njezin novi partner Pete Davidson.Osim njih pojavili su se i zvijezde Blake Lively sa suprugom, glumcem Ryanom Reynoldsom, Oskarovka Regina King, pjevačica Alicia Keys, Sarah Jessica Parker, manekenka Gigi Hadid, ali i manekenka Cara Delevingne.

VIDEO Pogledajte snimku s vjenčanja Marka Livaje i Iris Rajčić