Nikolina zgrozila potezom usred večere, gledatelji je napali: 'Kako je nije sram, nema osnovnu kulturu'

U sinoćnjoj epizodi emisije ''Večera za 5 na selu'' domaćica je bila profesionalna kuharica Marija Ralić (35). Svojim gošćama Marija je pripremila otočke morske delicije – od sirovih morskih plodova do pijanih sušenih smokvi. Kuharicu Mariju ovotjedne su natjecateljice pozdravile veselom pjesmom kako bi joj razbile tremu i opustile je, a ona se pokazala odličnom domaćicom koja nije bila toliko tiha i samozatajna, kakva je bila na prvoj ovotjednoj večeri na Pašmanu.

Nakon ukusnog domaćeg likera od badema za aperitiv, Marija je gošćama ponudila platu ribljih delicija – od paštete s kozicama, slanih i mariniranih inćuna do sirovih kozica i carpaccia od lignji koji je sama pripremila. „Iznenadili su me neki okusi, a pašteta me ugodno iznenadila“, priznala je Rajna, a Josipa je komentirala: „Sve mi je bilo ukusno i ništa mi se nije činilo sirovo.“ Međutim, najskeptičnija je bila Nikolina koja je prvi put probala carpaccio i sirovu kozicu, pa je ispljunula: „Ispričala sam se domaćici, ali pašteta je bila stvarno fina“, rekla je Nikolina pa još jednom istaknula kako nije obožavatelj ribe i morskih plodova.

Foto: RTL Nikolinino ponašanje odmah je postala tema rasprava na društvenim mrežama, a neki od gledatelja Nikolinu nisu štedjeli u komentarima na službenoj Facebook stranici emisije.

"Jako je lijepa večera. Sve fino posluženo i domaćica ugodna. Atmosfera je bila vesela, a od hrane mi je nekako najprivlačniji bio desert iako vjerujem da je sve bilo jako ukusno. Nikolina opet na nivou sa svojom nepristojnošću, no što se tu može. Vidjet ćemo kakva će biti domaćica", poručila je jedna od gledateljica.

Bez dlake na jeziku bio je i jedan razočarani gledatelj: "Ovoj Nikolini bi ja opalio takvu šamarčinu da ne bi više nikad dolazila... kako je NIJE SRAMOTA PLJUNUTI KOZICU IZ USTA i to ispred kamera? Al imam osjećaj da su se i snaha i svekrva to SVE DOGOVORILE...", mišljenja je razočarani gledatelj.

Da Nikolinino ponašanje nije bilo u redu, uvjerena je još jedna ljutita gledateljica: "Osobno nisam neki veliki ljubitelj ribe, al večera je na otoku i sasvim je super meni... Ljudi koji se prijave moraju biti spremni sve probati, nije da svi sve volimo, al netko se potrudio to pripremiti i od hrane se ne radi ovo što je ova mala napravila.... Nema osnovnu kulturu", zaključila je.

Foto: Facebook

VIDEO Pogledajte snimku s vjenčanja Marka Livaje i Iris Rajčić